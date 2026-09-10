https://sputnik-abkhazia.ru/20260910/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-11-sentyabrya-1065538558.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием антициклона с запада. 10.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-10T21:19+0300

2026-09-10T21:19+0300

2026-09-10T21:19+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/06/1054047892_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fbd8e129316d18dd84bd5bd146c9f0ab.jpg

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В пятницу, 11 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +15 до +20°С, днем от +21 до +26°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии