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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием антициклона с запада. 10.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-10T21:19+0300
2026-09-10T21:19+0300
2026-09-10T21:19+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В пятницу, 11 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное. Температура воздуха ночью от +15 до +20°С, днем от +21 до +26°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 сентября
Погода на территории черноморского побережья Абхазии в пятницу будет находиться под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik. В пятницу, 11 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Атмосферное давление – повышенное.
Температура воздуха ночью от +15 до +20°С, днем от +21 до +26°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +19°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +24°С.
Гал – ночью +17°С, днем +24°С.
Ткуарчал – ночью +14°С, днем +21°С.