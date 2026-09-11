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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 11.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-11T18:35+0300

2026-09-11T18:35+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии