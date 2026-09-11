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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 11.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 сентября

18:35 11.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЗарисовка весеннего города
Зарисовка весеннего города - Sputnik Абхазия, 1920, 11.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +27°С.
Гал – ночью +17°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +25°С.
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