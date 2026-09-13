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https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/problemy-slukha-rossiyskie-surdologi-proveli-priemy-v-abkhazii-1065601865.html
Проблемы слуха: российские сурдологи провели приемы в Абхазии
Проблемы слуха: российские сурдологи провели приемы в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии прошли приемы пациентов с нарушениями слуха. Их проводят специалисты из Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи по программе "Организация... 13.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-13T22:58+0300
2026-09-13T22:58+0300
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В Абхазии прошли приемы пациентов с нарушениями слуха. Их проводят специалисты из Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи по программе "Организация сурдологической помощи и аудиологического скрининга в Республике Абхазия". Как возникла эта программа и какую миссию в Абхазии выполняют российские врачи, в интервью Sputnik рассказали директор Санкт-Петербургского НИИ уха, горло, носа и речи профессор Владимир Дворянчиков и сурдолог, кандидат медицинских наук Елена Левина.
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Проблемы слуха: российские сурдологи провели приемы в Абхазии

22:58 13.09.2026
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В Абхазии прошли приемы пациентов с нарушениями слуха. Их проводят специалисты из Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи по программе "Организация сурдологической помощи и аудиологического скрининга в Республике Абхазия".
Как возникла эта программа и какую миссию в Абхазии выполняют российские врачи, в интервью Sputnik рассказали директор Санкт-Петербургского НИИ уха, горло, носа и речи профессор Владимир Дворянчиков и сурдолог, кандидат медицинских наук Елена Левина.
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