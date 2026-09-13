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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Днем в понедельник, 14 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 13.09.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Днем в понедельник, 14 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами в конце дня, поздним вечером, ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +21 до +26°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии