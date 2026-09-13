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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-sentyabrya-1065554527.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Днем в понедельник, 14 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 13.09.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Днем в понедельник, 14 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами в конце дня, поздним вечером, ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10–15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +21 до +26°С. Температура морской воды +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 сентября

18:10 13.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на горы ткуарчалского района
Вид на горы ткуарчалского района - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Днем в понедельник, 14 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в конце дня, поздним вечером, ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, возможны порывы до 10–15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16 до +21°С, днем от +21 до +26°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +26°С.
Гал – ночью +17°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +23°С.
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