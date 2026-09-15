https://sputnik-abkhazia.ru/20260915/glazami-bolelschika-kak-ya-smotrel-mediafutbol-v-sukhume-1065643739.html

Глазами болельщика: как я смотрел медиафутбол в Сухуме

Глазами болельщика: как я смотрел медиафутбол в Сухуме

Sputnik Абхазия

Болельщик с 50-летним стажем, советник МИА "Россия сегодня", профессор Олег Дмитриев размышляет о футбольном буме в столице Абхазии, а также о светлом будущем... 15.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-15T13:43+0300

2026-09-15T13:43+0300

2026-09-15T13:43+0300

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По совету друга"Сходи обязательно! Не пожалеешь и многое поймешь про новый футбол". Это слова моего приятеля Дмитрия, который жил и работал в Абхазии чуть более 10 лет: "Стадион и атмосфера точно тебя впечатлят".Я послушался и вместо прогулок по набережным пошел вглубь Сухума. Всего 15 минут от центра – и ты на стадионе "Динамо". Час до игры между ФК "Апсны" и московским FC Vibe. Зрители без каких-либо билетов занимают места на трибунах. Местная милиция весьма дружелюбна. Вокруг – запах шашлыков, попкорна и никакой суеты. Перед началом игры стадион показался почти заполненным. Из 4300 мест, по моим подсчетам, было занято примерно три с половиной. Такой посещаемости матчей медиалиги в Москве не всегда увидишь.Как болельщик, побывавший на матчах практически во всех странах бывшего СССР, а также в Германии, Бельгии, Нидерландах, Англии, Испании и Польше, первое, что хотел найти, – это футболки и "розы", фанатские шарфы. Ведь недаром же местный клуб назван "Апсны", по имени республики. Думал пополнить свою богатую коллекцию. Но разочаровал меня один из сотрудников пресс-службы клуба, на шее у которого красовалась желто-синяя "роза":Очень хотелось бы, чтобы в будущем, помимо чая, аджинджуха и других сувениров, сухумские футболки также уезжали в другие города.Разговор со звездными тренерамиЧтобы не скучать до начала матча, я с удовольствием помогал местным коллегам брать интервью у участников. Нам повезло: несмотря на важность игры, с нами поговорили кумиры футбола моей молодости.Главный тренер FC Vibe Дмитрий Викторович Кузнецов был капитаном ЦСКА в 1991 году. В тот год они выиграли последний чемпионат СССР. Впоследствии он неплохо играл и в Испании за барселонский "Эспаньол". Он понимал, что игра в Сухуме весьма принципиальна. "Вайберы" в тот момент были на последнем месте – и победа для них была чрезвычайно важна."Очки нужны, но местные болельщики будут гнать свою команду вперед, поэтому футбол в исполнении хозяев будет более агрессивным", – предсказал Дмитрий Викторович.Примерно в том же ключе размышлял и тренер ФК "Апсны" Руслан Алексеевич Аджинждал – культовая фигура для местных болельщиков. Бывший игрок "Балтики", "Торпедо-Зил", "Терека", "Краснодара" и других команд знает, что игра дома – большая ответственность."Трибуны нас поддерживают, и мы просто обязаны им создать хорошее настроение. Сформировать армию болельщиков для нас чрезвычайно важно".Порассуждали мы и о медиафутболе. Дмитрий Кузнецов рад, что ему удалось, несмотря ни на что, перестроиться на новый лад. "Хоть я и пять лет в медиафутболе, большая игра меня не отпускает. Но и здесь есть свои особенности: драйв, скандалы, эмоции. Все это очень интересно".А Руслан Аджинджал считает, что неважно, по каким правилам играют команды. И сухумские, и московские болельщики понимают, что это прежде всего футбол.Тонкости игрыПосле звучания гимнов Абхазии и России в исполнении Сухумской хоровой капеллы болельщики погнали футболистов вперед. Что нужно понимать: каждый тайм длится 25 минут чистого времени вместо 45 минут "грязного" в большом футболе. С учетом многочисленных остановок, конфликтов, стычек и судейских разговоров первый тайм длился аж полтора часа. Для меня это было долго – сложно досидеть "медиаигру" до конца. Особенно медленно судьи назначали пенальти в ворота хозяев. Это нечто среднее между футболом и хоккеем. Игрок может бить не с места, а из любой точки зоны, очерченной "дорожными" оранжевыми колпаками.Гости не промахнулись – и это зажгло хозяев – два сухумских мяча более чем за минуту взорвали атмосферу на стадионе. После этого стычки и споры стали более частыми. Что объяснимо: зачастую эти моменты в социальных сетях набирают больше просмотров, чем фрагменты самой игры.Еще одно новшество – во втором тайме некоторое время команды играли мячом красного цвета. Если он попадет в ворота, то гол считается за два. Это позволило "вайберам" сократить счет. Затем они забили еще один мяч. Счет стал равный – 5:5. И игра перешла в серию "буллитных пенальти".Победа хозяев, или "Ищите женщину!""Лаша, ну как ты руки держишь?! Играй жестче".Именно так настраивала на игру тренер вратарей ФК "Апсны", многократная чемпионка России Эльвира Тодуа. Я буквально влюбился в этот стиль "работы с огоньком". Эльвира сама часто показывала, как надо принимать мяч.Не знаю, совпадение это или нет, но именно вратарь Лаша Цулая стал героем матча, отбив два пенальти. Наверняка помогли наставления Эльвиры. Да и сама "добрая фея абхазского футбола" (термин мой – пусть Эльвира не обижается) не скрывала радости: "Десять забитых мячей в одном матче – это о многом говорит".Вечер закончился удачно для хозяев. Приятно, что среди болельщиков много семейных пар, детей, подростков – и никаких нарушений общественного порядка. Уверен, что у медиафутбола в Абхазии с таким настроем будущее будет светло и прекрасно.

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Олег Дмитриев https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101858/06/1018580625_0:694:3280:3974_100x100_80_0_0_2ac39b784c34a5a27ddb43ddeba823d6.jpg

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