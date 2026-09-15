Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В среду, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности.
Атмосферное давление повышенное.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-75%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +19°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +23°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +23°С.
Гал – ночью +17°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +22°С.