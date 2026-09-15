Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября

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Урыстәыла Аԥсны аекономика ианаҭо ацхыраара алҵшәақәа: ахҳәаа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аԥсны агәамсамеизакырҭақәа рҭагылазаашьа, азҵаара ӡбашьас иамоу: аеколог ицәажәара
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Аҽхышә: аԥсыуажәак аҵакы
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В Абхазии снимают сериал "А-Инвестор": подробности от авторов
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Музыкальное послевкусие: в какой атмосфере прошли "Органные вечера в Пицунде"
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Аиҿцәажәара
Екатеринбург имҩаԥысуеит Аҿар жәларбжьаратәи рфестиваль: алахәыла ицәажәара
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Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге: интервью с участницей из Абхазии
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Екатеринбург имҩаԥысуеит Аҿар жәларбжьаратәи рфестиваль: алахәыла ицәажәара
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Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге: интервью с участницей из Абхазии
21:34
15 мин
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Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение
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Ақыҭазы аҳәынҭқарра аҟынтә аԥара ҟәланырхәаа изыхҭнырҵо: ахада ицәажәара
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Аиҿцәажәара
Ақыҭазы аҳәынҭқарра аҟынтә аԥара џьгьардаа изыхҭнырҵо: ахада ицәажәара
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Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы Аԥсны аҭоурых иазку акурсқәа: ахҳәаа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар Жәларбжьаратәи рфестиваль амҩасшьа: иалахәу лцәажәара
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Аҿар Жәларбжьаратәи рфестиваль амҩасшьа: иалахәу лцәажәара
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Каламԥынҵала зыуаажәлар рымаҵ зуаз: ажурналист Заира Ҵәыџьԥҳа лгәаларшәара
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Аҿар Жәларбжьаратәи рфестиваль амҩасшьа: иалахәу лцәажәара
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября
Sputnik Абхазия
Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 15.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-15T17:38+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В среду, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности.Атмосферное давление повышенное.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды – +26°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-75%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября

17:38 15.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В среду, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности.
Атмосферное давление повышенное.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-75%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +19°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +23°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +23°С.
Гал – ночью +17°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +22°С.
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