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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 сентября

Sputnik Абхазия

Погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. 15.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-15T17:38+0300

2026-09-15T17:38+0300

2026-09-15T17:38+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. В среду, 16 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь разной интенсивности.Атмосферное давление повышенное.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды – +26°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-75%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии