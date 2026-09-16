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https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/kompleksnyy-podkhod-k-upravleniyu-otkhodami-obsudili-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1065689611.html
Комплексный подход к управлению отходами обсудили в Общественной палате Абхазии
Комплексный подход к управлению отходами обсудили в Общественной палате Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Расширенное заседание комиссии по экономическому развитию, информационным технологиям и поддержке предпринимательства на... 16.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-16T21:20+0300
2026-09-16T21:20+0300
мусор
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Расширенное заседание комиссии по экономическому развитию, информационным технологиям и поддержке предпринимательства на тему "Комплексный подход к управлению отходами: вызовы и решения" прошло в Общественной палате Абхазии 16 сентября. В нем приняли участие российские эксперты по рекультивации полигонов ТКО, по экологической безопасности и системам обращения с отходами, а также представители профильных структур Абхазии. В режиме онлайн участвовали советник губернатора Орловской области Павел Романенко и начальник управления организационного обеспечения регионального оператора по обращению с ТКО в Москве "Экотехпром" Асида Бутба. Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия сообщил, что специалисты Минприроды России проведут анализ состояния санкционированных свалок в республике в начале октября. По его словам, часть информации уже направлена коллегам — данные, полученные от районов: количество населения, туристов, предприятий. Миквабия подчеркнул необходимость минимизировать объемы мусора. "Мы не можем превратить всю страну в свалку. Чем меньше объем, который останется на захоронении, тем больше мы сможем эксплуатировать те или иные земельные участки", — сказал он. Министр также сообщил, что руководства Сухума и Гагры провели ряд встреч с представителями организаций, занимающихся сортировкой и эксплуатацией перерабатывающих ТКО объектов на территории России. Российские специалисты примерно назвали стоимость подобных объектов, но в Абхазии еще предстоит подсчитать количество потребителей и определить виды мусора.Эксперт по экологической безопасности и системам обращения с отходами Владимир Мурашов считает, что в Абхазии нужно создать учет и контроль за полигонами ТКО. В первую очередь, по его словам, необходимо создать структуру, которая будет нести ответственность за это направление и разработает программу. По мнению эксперта, перспектива решения проблемы со свалкой в Алахадзы есть. При этом Мурашов отметил, что эксперты не смогли найти документов, дающих разрешение свозить в это место отходы и очерчивающих границы участка. Поэтому первым делом, уверен он, нужно решить именно эту проблему. Вторым этапом необходимо закупить технику, которая поможет обеспечить безопасную эксплуатацию этого объекта. Уже после этого свалку можно приводить в соответствие с требованиями, которые предъявляются к полигонам. "Санитарный полигон, который оказывает минимально допустимое воздействие или вообще не оказывает на окружающую среду. Это, соответственно, никаких пожаров, никаких задымлений, никаких запахов, учет и контроль", — пояснил он. Эксперт по рекультивации полигонов ТКО Виталий Шилин отметил, что свалка в селе Алахадзы требует реконструкции для обеспечения безопасности окружающей среды. Он отметил, что окончательный перечень мероприятий и их стоимость можно будет определить только после изыскательских работ, которые должна провести специализирующаяся на этом организация. Проанализировать нужно близость водных объектов, расстояние до жилых домов, создать 3D-модель самого полигона. После этого будут выданы рекомендации, оценена стоимость работ и остаточная емкость свалки. Ранее, 11 сентября, на заседании Общественной палаты сообщалось, что полигон села Алахадзы, куда свозят мусор из Гагрского и Гудаутского районов, сможет принимать бытовые отходы максимум еще два года. Российские эксперты с этим мнением согласились, отметив, что проблема не решится, если перечисленные ими условия не будут выполнены. Они также подсчитали, сколько электричества смог бы вырабатывать мусоросжигательный завод в Абхазии. По примерным данным Виталия Шилина, с учетом количества населения и туристов в республике ежегодно производится около 120 тысяч тонн мусора. Тем самым завод смог бы вырабатывать пять мегаватт электроэнергии. Это не так много, и часть из этого будет потреблять само предприятие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/1065683905.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast1-1050860265.html
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мусор, отходы, абхазия, новости, общественная палата абхазии
мусор, отходы, абхазия, новости, общественная палата абхазии

Комплексный подход к управлению отходами обсудили в Общественной палате Абхазии

21:20 16.09.2026
© Sputnik / SputnikКомплексный подход к управлению отходами обсудили в Общественной палате Абхазии
Комплексный подход к управлению отходами обсудили в Общественной палате Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / Sputnik
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Расширенное заседание комиссии по экономическому развитию, информационным технологиям и поддержке предпринимательства на тему "Комплексный подход к управлению отходами: вызовы и решения" прошло в Общественной палате Абхазии 16 сентября.
В нем приняли участие российские эксперты по рекультивации полигонов ТКО, по экологической безопасности и системам обращения с отходами, а также представители профильных структур Абхазии. В режиме онлайн участвовали советник губернатора Орловской области Павел Романенко и начальник управления организационного обеспечения регионального оператора по обращению с ТКО в Москве "Экотехпром" Асида Бутба.
Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия сообщил, что специалисты Минприроды России проведут анализ состояния санкционированных свалок в республике в начале октября. По его словам, часть информации уже направлена коллегам — данные, полученные от районов: количество населения, туристов, предприятий.
Стихийная свалка под Гумистинским мостом - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2026
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Специалисты из России проведут анализ состояния санкционированных свалок в Абхазии
17:45
Миквабия подчеркнул необходимость минимизировать объемы мусора.
"Мы не можем превратить всю страну в свалку. Чем меньше объем, который останется на захоронении, тем больше мы сможем эксплуатировать те или иные земельные участки", — сказал он.
Министр также сообщил, что руководства Сухума и Гагры провели ряд встреч с представителями организаций, занимающихся сортировкой и эксплуатацией перерабатывающих ТКО объектов на территории России. Российские специалисты примерно назвали стоимость подобных объектов, но в Абхазии еще предстоит подсчитать количество потребителей и определить виды мусора.
Эксперт по экологической безопасности и системам обращения с отходами Владимир Мурашов считает, что в Абхазии нужно создать учет и контроль за полигонами ТКО. В первую очередь, по его словам, необходимо создать структуру, которая будет нести ответственность за это направление и разработает программу.
Вторым этапом должно стать внедрение раздельного сбора мусора. Без этого не будет работать ни один сортировочный комплекс в случае его запуска в республике. Мурашов подчеркнул, что приучить население к сортировке мусора тоже непростая задача и на это могут уйти годы. Начать нужно с экологических уроков в детских садах и школах.
По мнению эксперта, перспектива решения проблемы со свалкой в Алахадзы есть. При этом Мурашов отметил, что эксперты не смогли найти документов, дающих разрешение свозить в это место отходы и очерчивающих границы участка. Поэтому первым делом, уверен он, нужно решить именно эту проблему.
Вторым этапом необходимо закупить технику, которая поможет обеспечить безопасную эксплуатацию этого объекта. Уже после этого свалку можно приводить в соответствие с требованиями, которые предъявляются к полигонам.
"Санитарный полигон, который оказывает минимально допустимое воздействие или вообще не оказывает на окружающую среду. Это, соответственно, никаких пожаров, никаких задымлений, никаких запахов, учет и контроль", — пояснил он.
Эксперт по рекультивации полигонов ТКО Виталий Шилин отметил, что свалка в селе Алахадзы требует реконструкции для обеспечения безопасности окружающей среды. Он отметил, что окончательный перечень мероприятий и их стоимость можно будет определить только после изыскательских работ, которые должна провести специализирующаяся на этом организация.
Проанализировать нужно близость водных объектов, расстояние до жилых домов, создать 3D-модель самого полигона. После этого будут выданы рекомендации, оценена стоимость работ и остаточная емкость свалки.
Ранее, 11 сентября, на заседании Общественной палаты сообщалось, что полигон села Алахадзы, куда свозят мусор из Гагрского и Гудаутского районов, сможет принимать бытовые отходы максимум еще два года. Российские эксперты с этим мнением согласились, отметив, что проблема не решится, если перечисленные ими условия не будут выполнены.
Они также подсчитали, сколько электричества смог бы вырабатывать мусоросжигательный завод в Абхазии. По примерным данным Виталия Шилина, с учетом количества населения и туристов в республике ежегодно производится около 120 тысяч тонн мусора.
Тем самым завод смог бы вырабатывать пять мегаватт электроэнергии. Это не так много, и часть из этого будет потреблять само предприятие.
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