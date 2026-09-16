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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В четверг, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня местами возможен дождь разной интенсивности... 16.09.2026, Sputnik Абхазия
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погода в абхазии
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В четверг, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября

19:30 16.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Солнечная погода
Солнечная погода - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В четверг, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +24°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +23°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +23°С.
Гал – ночью +17°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +22°С.
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