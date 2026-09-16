https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-17-sentyabrya-1065681556.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В четверг, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня местами возможен дождь разной интенсивности... 16.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-16T19:30+0300

2026-09-16T19:30+0300

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погода в абхазии

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik. В четверг, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии