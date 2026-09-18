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Аҿар рфестиваль алахәцәа Гагра ирыдыркылоит: акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
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Апринц Ольденбургтәи Аԥсны илагала иазку афильм ҭыжьуп: автор лцәажәара
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Аҿар Жәларбжьаратәи рфестиваль аԥснытәи ахәҭа шымҩаԥысуа: ахҳәаа
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Аҿар Жәларбжьаратәи рфестиваль. Адипломатцәа ҿарацәа рхеилак ахантәаҩы лхаҭыԥуаҩ лцәажәара
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза... 18.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, вероятность смерчей над морем, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и значительный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 сентября

18:42 18.09.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на г.Сухум и сухумскую бухту
Вид на г.Сухум и сухумскую бухту - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, вероятность смерчей над морем, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и значительный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +23°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +23°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +22°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +23°С.
Гал – ночью +17°С, днем +22°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +20°С.
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