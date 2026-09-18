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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза... 18.09.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, вероятность смерчей над морем, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и значительный, 3–8 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии