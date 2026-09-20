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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В понедельник, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел... 20.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-20T19:49+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В понедельник, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 сентября
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В понедельник, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды – +26°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +24°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +24°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +23°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +23°С.
Гал – ночью +17°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +20°С.