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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 21 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В понедельник, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел... 20.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-20T19:49+0300

2026-09-20T19:49+0300

2026-09-20T19:49+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В понедельник, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +19°С до +24°С. Температура морской воды – +26°С. Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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