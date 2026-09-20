https://sputnik-abkhazia.ru/20260920/vybory-bez-granits-kak-v-abkhazii-prokhodit-golosovanie-v-gosdumu-rossii-1065804867.html

Выборы без границ: как в Абхазии проходит голосование в Госдуму России

Выборы без границ: как в Абхазии проходит голосование в Госдуму России

Sputnik Абхазия

В России единый день голосования длится три дня — с 18 по 20 сентября. В Абхазии и некоторых других зарубежных странах выборы проходят только в один день — 20... 20.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-20T19:09+0300

2026-09-20T19:09+0300

2026-09-20T21:43+0300

в абхазии

абхазия

новости

выборы в госдуму рф — 2026

госдума рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/14/1065790900_0:120:2304:1416_1920x0_80_0_0_2b1c1ac4165eb4e5964c8a7c8e092f06.jpg

Открылись избирательные участки по всей Абхазии в плановом режиме, в 8:00. Всего их в республике 50 – рекордная цифра в сравнении с другими странами. SputnikПринимают участие в выборах граждане России, достигшие 18-летнего возраста. В их число входят граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, россияне, работающие в республике и отдыхающие здесь туристы.Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков с супругой проголосовали одними из первых на участке, организованном в Нацбиблиотеке в Сухуме. "Меня очень порадовало, что мы были не первыми и не вторыми. Мы выходили и встретили еще несколько человек, которые спешили прийти проголосовать", — рассказал Гладков.Абхазские политики и общественные деятели также приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму."От того, какие решения будут приниматься депутатами Государственной Думы, напрямую зависит и будущее нашего государства: какая будет поддержка экономики, культуры, образования, социальной сферы, поддержка материнства и детства", — поделилась детский омбудсмен Мактина Джинджолия.Министерство внутренних дел Абхазии обеспечивало порядок на выборах. По сообщениям ведомства, по данным на 16:20, нарушений не было выявлено. Руководитель Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия посетила избирательный участок в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир, где проголосовала на выборах в Госдуму, и отметила, что это важный день для обеих стран.Она подчеркнула, что народы России и Абхазии связывают глубокие дружеские и культурные связи.Экс-спикер Парламента Нугзар Ашуба в комментарии Sputnik заявил, что для него как для советского человека выборы – это всегда праздник. Он отметил помощь, которую Россия оказывает республике, и назвал самым главным ее аспектом безопасность Абхазии.С этим мнением солидарен министр обороны Абхазии Беслан Цвижба. Он отметил, что законы, принимаемые депутатами Госдумы, затрагивают и отношения с республикой, в том числе аспект безопасности.Министр иностранных дел Олег Барциц отметил, что итог выборов в Госдуму определит приоритеты и курс России на ближайшие пять лет."Мы, как союзники и друзья, будем очень рады, когда Россия продемонстрирует всему миру, что процессы, которые в ней происходят, носят необратимый позитивный и прогрессивный характер", — сказал министр.Глава МИД добавил, что для Абхазии важно, чтобы РФ оставалась сильной и стабильной. Ту же мысль выразил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба."Для нас очень важно, чтобы Россия была сильной, стабильной и чтобы отношения между нашими странами развивались поступательно и наполнялись новым содержанием", — подчеркнул он.Так как туристический сезон в Абхазии еще не близок к завершению, избирательные участки посетило большое количество туристов, пожелавших проявить свою гражданскую позицию. "Так получилось, что у нас отпуск совпал с выборами. Мы взяли открепительный документ и решили голосовать в Абхазии. Для нас это очень значимое событие, мы не пропускаем ни одни выборы," – рассказала корреспонденту Sputnik одна из избирательниц, жительница Омской области Инна Бенгардт. К 15:00 выборы в Госдуму посетила 41 тысяча избирателей. Из-за высокой явки в Пицунде и Гагре не хватило бюллетеней, посольство осуществило подвоз дополнительных, сообщил Вячеслав Гладков. Участки продолжат работать до 20:00, также существует возможность выездного голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260920/vybory-v-gosdumu-rf-mnenie-obschestvennogo-deyatelya-abkhazii-1065788577.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, выборы в госдуму рф — 2026, госдума рф