https://sputnik-abkhazia.ru/20260921/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-22-sentyabrya-1065845139.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Во вторник, 22 сентября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления... 21.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-21T19:32+0300

2026-09-21T19:32+0300

2026-09-21T19:32+0300

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Во вторник, 22 сентября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без существенных осадков. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды – +24°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии