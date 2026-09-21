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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Во вторник, 22 сентября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления... 21.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-21T19:32+0300
2026-09-21T19:32+0300
2026-09-21T19:32+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Во вторник, 22 сентября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без существенных осадков. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды – +24°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Во вторник, 22 сентября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без существенных осадков.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды – +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +20°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +19°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +26°С.
Гал – ночью +17°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +14°С, днем +22°С.