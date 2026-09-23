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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В четверг, 24 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 23.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В четверг, 24 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град, есть вероятность смерчей над морем.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +24°С. Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 сентября

18:58 23.09.2026
© Foto / Катя ЕвдокимоваГроза на море
Гроза на море - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2026
© Foto / Катя Евдокимова
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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В четверг, 24 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град, есть вероятность смерчей над морем.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды – +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +21°С.
Гал – ночью +17°С, днем +21°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +18°С.
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