https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-24-sentyabrya-1065875370.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В четверг, 24 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 23.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-23T18:58+0300

2026-09-23T18:58+0300

2026-09-23T18:58+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047181108_0:1637:2048:2789_1920x0_80_0_0_b65c37a622caca3c5236bc21df5e6987.jpg

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В четверг, 24 сентября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град, есть вероятность смерчей над морем.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, порывы до 10–17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +24°С. Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии