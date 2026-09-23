Россию наконец загнали в топливную ловушку: в Европе праздник до слез

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аахыҵ Уаԥстәыла атәыла ахада иалхрақәа рымҩасшьа: Аԥснынтә анаԥшҩы лыҿцәажәара
13:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Иреиҳау Асовет ахь алхрақәа: 35 шықәса раԥхьа иҟаз ахҭысқәа ҳгәалаҳаршәоит
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа рырҿиамҭақәа амобилтә цҵаҿы: апроект аус шауло еилаҳкаауеит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Зима близко: как "Черноморэнерго" готовит сети к холодам и решает проблему долгов
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: Рауль Смыр игәалашәарақәа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
18:34
14 мин
Турбаза
Не только лето: почему Абхазия идеальна для отдыха в межсезонье
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы ажәылара: Рауль Смыр игәалашәарақәа
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
21:34
14 мин
Турбаза
Не только лето: почему Абхазия идеальна для отдыха в межсезонье
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аибашьра иалахәыз
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра ауасхыр азышьҭазҵаз Аиааира амш: аветеран ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Жәларбжьаратәи апроект "Атомтә диктант" мҩаԥысуеит Аԥсны: ахҳәаа
13:36
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҳҭнықалақь аҿы афымцаҳақәеи ашьаҟақәеи рыԥсахра иаҿуп: ахҳәаа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Наследие под угрозой: кто и как сохранит историю Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
От Екатеринбурга до Сухума: итоги Международного фестиваля молодежи
14:34
12 мин
Актуальный комментарий
Высокая явка и оценка эксперта: что означают результаты выборов для Абхазии
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Инвестиции в Абхазии: как получить поддержку Минэкономики и не упустить шанс
18:49
16 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/rossiyu-nakonets-zagnali-v-toplivnuyu-lovushku-v-evrope-prazdnik-do-slez-1065882682.html
Россию наконец загнали в топливную ловушку: в Европе праздник до слез
Россию наконец загнали в топливную ловушку: в Европе праздник до слез
Sputnik Абхазия
Летом в волшебном саду было очень-очень хорошо: европейское небо было ярко-голубым, украинские дроны прилетали по российским НПЗ, на многих российских АЗС не... 23.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-23T16:15+0300
2026-09-23T16:36+0300
мнение
авторы
колумнисты
топливо
владимир путин
макрон
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102427/16/1024271683_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_b9584cf580639b064c4e7349cd10ff12.jpg
Летом в волшебном саду было очень-очень хорошо: европейское небо было ярко-голубым, украинские дроны прилетали по российским НПЗ, на многих российских АЗС не было бензина, и будущее обещало быть радужным и безмятежным, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости Одноизвилинная Каллас радовалась, что "у Путина лето выдалось тяжелым".Издание El País глумилось: Когда правительство России в качестве временной меры для насыщения внутреннего рынка разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5 на период с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027-го, радостное зубоскальство и вовсе начало зашкаливать.Испанская газета El Economista:Польское издание Rzeczpospolita: Австрийская Kronen Zeitung: Но пока 27 европоросят скакали вокруг соломенного чучела волка, к ним самим незаметно подкрался песец.Выяснилось, что совершенно неважная для мирового рынка Россия, помимо солидных долей нефти и газа, занимала на нем приличную долю бензина и минимум 12 процентов от морского экспорта дизельного топлива (это много).Российское руководство, не обращая внимания на улюлюканья со стороны Европы, приняло оперативные меры для ликвидации временного кризиса и в том числе для полного евросчастья запретило экспорт и дизеля, и бензина, и авиакеросина.И тут веселая сказка начала на ходу менять сюжет, а в Европе вкупе с непонятками на Ближнем Востоке начались проблемы с топливом.Во Франции, например, президент Макрон сначала потребовал от правительства страны "максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы для снабжения страны топливом". Затем он назвал "невыносимыми" цены на топливо на заправках страны.А вчера Макрон направил срочное письмо в Еврокомиссию, где он потребовал от Брюсселя срочно снизить экологические стандарты топлива "из-за нефтяного голода". По его словам,И французский рынок уже открыто сигнализирует о сбоях. На этом фоне Макрон потребовал разрешить производить тот же дизель с повышенным содержанием серы, потому что эти послабления могут способствовать "значительному росту производства".Макрон, как обычно, врет.Во-первых, первоисточником топливных и энергетических проблем Франции и Европы стал не Ближний Восток, а антироссийские санкции и курс на отказ от наших энергоносителей.Во-вторых, киевский режим начал атаковать гражданские цели в России именно с благословения Европы, и наша ответка, конечно, не заставила себя ждать.В-третьих, снижение экологических норм на топливо Франции не поможет. С учетом потребления Францией около 1,5 миллиона баррелей в сутки снижение эконорм способно дать дополнительно лишь несколько десятков тысяч баррелей в стуки, что потом признали в Елисейском дворце.В общем и целом получилось так, что, когда Россия из-за дефицита вернула пониженные экологические классы, это было объявлено доказательством "системного краха нефтяной державы". Когда же кризис бумерангом прилетел во Францию, снижение стандартов стали называть "чрезвычайной гибкостью, необходимой для защиты рынка". Смотрите не перепутайте.А что касается "временности" макроновских мер, то у нас для Франции и Европы в целом плохие новости. В отличие от России, где есть план и Б, и В, и варианты до конца алфавита, а также соответствующие возможности, у Европы никаких вариантов выхода из кризиса нет.В частности, Европа исторически является чистым импортером дизеля, а ее собственная переработка и запасы никаких резервов не дают. На 10 сентября запасы дизеля в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен для этого времени года были минимальными, а европейские дизельные фьючерсы достигли исторического максимума и более чем удвоились с начала 2026 года. В последние дни уже на 16 процентах французских АЗС наблюдался дефицит топлива, а рекордные цены вызвали массовые протесты. Последние опросы показывают, что 88 процентов французов ожидают возвращения движения "желтых жилетов" на фоне того, что 40 процентов уже отказываются от некоторых продуктов питания, а 26 — от отопления.Европейские эксперты сообщили, что с рынка выпали нефтепродукты примерно в два миллиона баррелей в сутки из России и еще почти столько же с Ближнего Востока, а мировые запасы практически исчерпаны.Что касается скорого открытия ормузского краника, то на фоне неразрешимых противоречий между США и Ираном конфликт наверняка продолжится за пределами и 2026 года, и 2027-го, а вероятно, и дальше.Дошло до того, что даже президент Соединенных Штатов Трамп попросил Киев "не бить по дизельному топливу", так как "это вредит миру", но обезумевший шакаленок отказался, что, естественно, усугубит проблемы европейских кураторов.В 2022-2024 годах Европа на фоне антироссийских санкций переплатила за энергоимпорт около 600 миллиардов евро относительно ценовой базы 2021-го, после чего новый энергетический кризис 2026 года добавил к счету еще 90 миллиардов евро, что недавно подтвердила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.Но есть отличный проверенный вариант: влить в Украину еще больше денег. А вдруг поможет?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260819/1065079569.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260704/1064134468.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/vo-vsem-vinovata-ukraina-sensatsionnoe-priznanie-vashingtona-1065395135.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102427/16/1024271683_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0418a79d5272b0fdf6f762157870c3b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, авторы, колумнисты, топливо, владимир путин, макрон
мнение, авторы, колумнисты, топливо, владимир путин, макрон

Россию наконец загнали в топливную ловушку: в Европе праздник до слез

16:15 23.09.2026 (обновлено: 16:36 23.09.2026)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПовышение цен на бензин
Повышение цен на бензин - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Летом в волшебном саду было очень-очень хорошо: европейское небо было ярко-голубым, украинские дроны прилетали по российским НПЗ, на многих российских АЗС не было бензина, и будущее обещало быть радужным и безмятежным, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости
Одноизвилинная Каллас радовалась, что "у Путина лето выдалось тяжелым".
Издание El País глумилось:

Крупнейший производитель в мире остался без бензина.

Когда правительство России в качестве временной меры для насыщения внутреннего рынка разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5 на период с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027-го, радостное зубоскальство и вовсе начало зашкаливать.
Поля с подсолнухами в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2026
Россия начала завозить топливо из других стран
19 августа, 20:35
Испанская газета El Economista:

России приходится возвращаться к топливу из 90-х, чтобы избежать коллапса экономики

Польское издание Rzeczpospolita:

Кремль отбрасывает Россию на 13 лет назад

Австрийская Kronen Zeitung:

Топливный кризис в России уже приобрел абсурдные черты

Но пока 27 европоросят скакали вокруг соломенного чучела волка, к ним самим незаметно подкрался песец.
Выяснилось, что совершенно неважная для мирового рынка Россия, помимо солидных долей нефти и газа, занимала на нем приличную долю бензина и минимум 12 процентов от морского экспорта дизельного топлива (это много).
Российское руководство, не обращая внимания на улюлюканья со стороны Европы, приняло оперативные меры для ликвидации временного кризиса и в том числе для полного евросчастья запретило экспорт и дизеля, и бензина, и авиакеросина.
И тут веселая сказка начала на ходу менять сюжет, а в Европе вкупе с непонятками на Ближнем Востоке начались проблемы с топливом.
Во Франции, например, президент Макрон сначала потребовал от правительства страны "максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы для снабжения страны топливом". Затем он назвал "невыносимыми" цены на топливо на заправках страны.
А вчера Макрон направил срочное письмо в Еврокомиссию, где он потребовал от Брюсселя срочно снизить экологические стандарты топлива "из-за нефтяного голода". По его словам,

Европа особенно уязвима к этим потрясениям из-за своей зависимости от Ближнего Востока.

И французский рынок уже открыто сигнализирует о сбоях. На этом фоне Макрон потребовал разрешить производить тот же дизель с повышенным содержанием серы, потому что эти послабления могут способствовать "значительному росту производства".
Макрон, как обычно, врет.
Во-первых, первоисточником топливных и энергетических проблем Франции и Европы стал не Ближний Восток, а антироссийские санкции и курс на отказ от наших энергоносителей.
Во-вторых, киевский режим начал атаковать гражданские цели в России именно с благословения Европы, и наша ответка, конечно, не заставила себя ждать.
В-третьих, снижение экологических норм на топливо Франции не поможет. С учетом потребления Францией около 1,5 миллиона баррелей в сутки снижение эконорм способно дать дополнительно лишь несколько десятков тысяч баррелей в стуки, что потом признали в Елисейском дворце.
Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2026
Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива
4 июля, 16:43
В общем и целом получилось так, что, когда Россия из-за дефицита вернула пониженные экологические классы, это было объявлено доказательством "системного краха нефтяной державы". Когда же кризис бумерангом прилетел во Францию, снижение стандартов стали называть "чрезвычайной гибкостью, необходимой для защиты рынка". Смотрите не перепутайте.
А что касается "временности" макроновских мер, то у нас для Франции и Европы в целом плохие новости. В отличие от России, где есть план и Б, и В, и варианты до конца алфавита, а также соответствующие возможности, у Европы никаких вариантов выхода из кризиса нет.
В частности, Европа исторически является чистым импортером дизеля, а ее собственная переработка и запасы никаких резервов не дают. На 10 сентября запасы дизеля в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен для этого времени года были минимальными, а европейские дизельные фьючерсы достигли исторического максимума и более чем удвоились с начала 2026 года. В последние дни уже на 16 процентах французских АЗС наблюдался дефицит топлива, а рекордные цены вызвали массовые протесты. Последние опросы показывают, что 88 процентов французов ожидают возвращения движения "желтых жилетов" на фоне того, что 40 процентов уже отказываются от некоторых продуктов питания, а 26 — от отопления.
Европейские эксперты сообщили, что с рынка выпали нефтепродукты примерно в два миллиона баррелей в сутки из России и еще почти столько же с Ближнего Востока, а мировые запасы практически исчерпаны.
Что касается скорого открытия ормузского краника, то на фоне неразрешимых противоречий между США и Ираном конфликт наверняка продолжится за пределами и 2026 года, и 2027-го, а вероятно, и дальше.
Дошло до того, что даже президент Соединенных Штатов Трамп попросил Киев "не бить по дизельному топливу", так как "это вредит миру", но обезумевший шакаленок отказался, что, естественно, усугубит проблемы европейских кураторов.
В 2022-2024 годах Европа на фоне антироссийских санкций переплатила за энергоимпорт около 600 миллиардов евро относительно ценовой базы 2021-го, после чего новый энергетический кризис 2026 года добавил к счету еще 90 миллиардов евро, что недавно подтвердила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.
Но есть отличный проверенный вариант: влить в Украину еще больше денег. А вдруг поможет?
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Мемориал Линкольна, монумент Вашингтону и Капитолий США на рассвете в день инаугурации в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2026
Во всем виновата Украина: сенсационное признание Вашингтона
4 сентября, 16:12
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0