https://sputnik-abkhazia.ru/20260923/rossiyu-nakonets-zagnali-v-toplivnuyu-lovushku-v-evrope-prazdnik-do-slez-1065882682.html

Россию наконец загнали в топливную ловушку: в Европе праздник до слез

Россию наконец загнали в топливную ловушку: в Европе праздник до слез

Sputnik Абхазия

Летом в волшебном саду было очень-очень хорошо: европейское небо было ярко-голубым, украинские дроны прилетали по российским НПЗ, на многих российских АЗС не... 23.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-23T16:15+0300

2026-09-23T16:15+0300

2026-09-23T16:36+0300

мнение

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макрон

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Летом в волшебном саду было очень-очень хорошо: европейское небо было ярко-голубым, украинские дроны прилетали по российским НПЗ, на многих российских АЗС не было бензина, и будущее обещало быть радужным и безмятежным, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости Одноизвилинная Каллас радовалась, что "у Путина лето выдалось тяжелым".Издание El País глумилось: Когда правительство России в качестве временной меры для насыщения внутреннего рынка разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5 на период с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027-го, радостное зубоскальство и вовсе начало зашкаливать.Испанская газета El Economista:Польское издание Rzeczpospolita: Австрийская Kronen Zeitung: Но пока 27 европоросят скакали вокруг соломенного чучела волка, к ним самим незаметно подкрался песец.Выяснилось, что совершенно неважная для мирового рынка Россия, помимо солидных долей нефти и газа, занимала на нем приличную долю бензина и минимум 12 процентов от морского экспорта дизельного топлива (это много).Российское руководство, не обращая внимания на улюлюканья со стороны Европы, приняло оперативные меры для ликвидации временного кризиса и в том числе для полного евросчастья запретило экспорт и дизеля, и бензина, и авиакеросина.И тут веселая сказка начала на ходу менять сюжет, а в Европе вкупе с непонятками на Ближнем Востоке начались проблемы с топливом.Во Франции, например, президент Макрон сначала потребовал от правительства страны "максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы для снабжения страны топливом". Затем он назвал "невыносимыми" цены на топливо на заправках страны.А вчера Макрон направил срочное письмо в Еврокомиссию, где он потребовал от Брюсселя срочно снизить экологические стандарты топлива "из-за нефтяного голода". По его словам,И французский рынок уже открыто сигнализирует о сбоях. На этом фоне Макрон потребовал разрешить производить тот же дизель с повышенным содержанием серы, потому что эти послабления могут способствовать "значительному росту производства".Макрон, как обычно, врет.Во-первых, первоисточником топливных и энергетических проблем Франции и Европы стал не Ближний Восток, а антироссийские санкции и курс на отказ от наших энергоносителей.Во-вторых, киевский режим начал атаковать гражданские цели в России именно с благословения Европы, и наша ответка, конечно, не заставила себя ждать.В-третьих, снижение экологических норм на топливо Франции не поможет. С учетом потребления Францией около 1,5 миллиона баррелей в сутки снижение эконорм способно дать дополнительно лишь несколько десятков тысяч баррелей в стуки, что потом признали в Елисейском дворце.В общем и целом получилось так, что, когда Россия из-за дефицита вернула пониженные экологические классы, это было объявлено доказательством "системного краха нефтяной державы". Когда же кризис бумерангом прилетел во Францию, снижение стандартов стали называть "чрезвычайной гибкостью, необходимой для защиты рынка". Смотрите не перепутайте.А что касается "временности" макроновских мер, то у нас для Франции и Европы в целом плохие новости. В отличие от России, где есть план и Б, и В, и варианты до конца алфавита, а также соответствующие возможности, у Европы никаких вариантов выхода из кризиса нет.В частности, Европа исторически является чистым импортером дизеля, а ее собственная переработка и запасы никаких резервов не дают. На 10 сентября запасы дизеля в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен для этого времени года были минимальными, а европейские дизельные фьючерсы достигли исторического максимума и более чем удвоились с начала 2026 года. В последние дни уже на 16 процентах французских АЗС наблюдался дефицит топлива, а рекордные цены вызвали массовые протесты. Последние опросы показывают, что 88 процентов французов ожидают возвращения движения "желтых жилетов" на фоне того, что 40 процентов уже отказываются от некоторых продуктов питания, а 26 — от отопления.Европейские эксперты сообщили, что с рынка выпали нефтепродукты примерно в два миллиона баррелей в сутки из России и еще почти столько же с Ближнего Востока, а мировые запасы практически исчерпаны.Что касается скорого открытия ормузского краника, то на фоне неразрешимых противоречий между США и Ираном конфликт наверняка продолжится за пределами и 2026 года, и 2027-го, а вероятно, и дальше.Дошло до того, что даже президент Соединенных Штатов Трамп попросил Киев "не бить по дизельному топливу", так как "это вредит миру", но обезумевший шакаленок отказался, что, естественно, усугубит проблемы европейских кураторов.В 2022-2024 годах Европа на фоне антироссийских санкций переплатила за энергоимпорт около 600 миллиардов евро относительно ценовой базы 2021-го, после чего новый энергетический кризис 2026 года добавил к счету еще 90 миллиардов евро, что недавно подтвердила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.Но есть отличный проверенный вариант: влить в Украину еще больше денег. А вдруг поможет?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

мнение, авторы, колумнисты, топливо, владимир путин, макрон