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Во всем виновата Украина: сенсационное признание Вашингтона

Во всем виновата Украина: сенсационное признание Вашингтона

Sputnik Абхазия

Разделившийся на два лагеря некогда коллективный Запад хоть и продолжает вскладчину финансировать Украину, однако затянувшийся конфликт и полное нежелание... 04.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-04T16:12+0300

2026-09-04T16:12+0300

2026-09-04T16:12+0300

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Разделившийся на два лагеря некогда коллективный Запад хоть и продолжает вскладчину финансировать Украину, однако затянувшийся конфликт и полное нежелание Киева его как-то завершать постепенно повышают уровень раздражения — как минимум за океаном, пишет Сергей Савчук для РИА Новости. Министр финансов Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News внезапно назвал Украину причиной ни много ни мало мирового энергетического кризиса. Скотт Бессент и Белый дом в его лице считают, что планета сейчас переживает энергетический шок, вызванный войной на Украине. Неприятной для некоторых сенсацией стало то, что глава американского финансового ведомства в качестве базовой причины назвал не Россию, а затягивание войны Киевом, который принял решение наносить удары вглубь российской территории, в первую очередь по объектам энергетики, особенно по нефтеперерабатывающим заводам. Официальный Вашингтон уверен, что действия Украины стали фактором, повышающим мировые цены на нефть и энергоносители.Вторым номером на орехи досталось Ирану, который упорно отказывается капитулировать, более того — выдвигает встречные требования и ведет почти нескрываемые переговоры с монархиями Персидского залива по организации морского трафика нефти под непосредственным контролем КСИР. К слову, одновременно с главным финансистом США выступал его коллега из Минвойны. По признанию Пита Хегсета, Вашингтон исходит из того, что война с Ираном продолжится и перейдет в 2027 год.С учетом, что и Киев, и Тегеран намерены воевать до последней возможности, рассчитывать на выравнивание ситуации на мировых рынках ресурсов и вторичной энергии явно не стоит.Американский тычок в сторону Ирана понятен, а вот накат на Украину — это действительно своего рода сенсация. Ибо раньше Вашингтон максимум мог пожурить Зеленского за несоответствующий встрече костюм ну и в целом пытался повысить его управляемость посредством коррупционных скандалов, связанных с его окружением. В обсуждаемом же заявлении звенит сразу несколько смысловых колокольчиков.Однако все изменилось после начала конфликта с Ираном, который перекрыл товарно-сырьевой транзит через Ормузский пролив, что спровоцировало дефицит по самым разным направлениям глобальной торговли. Наиболее пострадавшим и турбулентным, конечно, оказался сектор нефти и газа.Сегодня можно утверждать, что Пентагон кардинально переоценил свои силы, что привело к непрогнозируемым последствиям. По оценке аналитиков Bloomberg, с начала конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок недосчитался 2,6 миллиарда баррелей сырой нефти без учета вторичных продуктов. Только за первые 50 дней в результате остановки производства и рухнувшей логистики на экспорт не ушло порядка 500 миллионов бочек черного золота совокупной стоимостью свыше 50 миллиардов долларов. То есть каждый день войны — это минус миллиард нефтяного оборота, но деньги тут вторичны, так как нехватка ресурсов привела к скачку стоимости вторичного производства — от генерации электроэнергии до выпуска цемента.Для понимания размеров образовавшейся дыры: исходя из среднесуточного потребления, на 2,6 миллиарда баррелей можно было бы почти месяц (25 суток, если точнее) закрывать все потребности всех государств Земли.Поначалу США восприняли ситуацию как новый горизонт возможностей. По итогам первого полугодия 2026-го Соединенные Штаты вышли на беспрецедентный объем поставок энергоресурсов. Американские нефтяники каждые сутки отправляют на экспорт свыше четырех миллионов баррелей сырой нефти и еще 6,3 миллиона баррелей различных нефтепродуктов, где основная доля приходится на сжиженный углеводородный газ, а за ним по мере убывания идут бензин, дизель и авиационный керосин. На этой волне заокеанские компании получили колоссальные сверхприбыли и без боя заняли новые рыночные ниши, однако в глобальном плане проблем это не решило. Традиционные поставщики ресурсов оказались отрезаны от рынков сбыта и прибылей, а покупатели не нашли замещающие объемы и теперь сопоставляют текущие котировки нефти и газа, стоимость электрогенерации и размеры компенсаций, которые надо будет выдать бизнесу, чтобы он пережил зиму.Вашингтону, увязшему в войне с Ираном, срочно нужна стабилизация мировых рынков, а украинские удары по нашим НПЗ ситуацию только ухудшают. Россия, ранее отправлявшая на экспорт три-четыре миллиона баррелей нефти в сутки, не только сокращает поставки, но и начала сама покупать нефтепродукты, то есть объем рыночного предложения сокращается, а дефицит растет.Самое интересное во всей этой ситуации то, что чем сильнее Зеленский угрожает России, тем хуже отношения между США и Европой, трепетно опекающей Украину.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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украина, вашингтон, аналитика, мнение, авторы, колумнисты