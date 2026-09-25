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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный... 25.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-25T18:53+0300
2026-09-25T18:53+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +21 до +26°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 сентября
18:53 25.09.2026 (обновлено: 20:12 25.09.2026)
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза.
В воскресенье осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +21 до +26°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +25°С.
Гал – ночью +17°С, днем +24°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +23°С.