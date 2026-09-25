https://sputnik-abkhazia.ru/20260925/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-25--26-sentyabrya-1065940749.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный... 25.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-25T18:53+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. В воскресенье осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14 до +19°С, днем от +21 до +26°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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