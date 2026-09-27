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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 сентября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В понедельник, 28 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна... 27.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-27T20:13+0300
2026-09-27T20:13+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В понедельник, 28 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 сентября
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В понедельник, 28 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +19°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +22 °С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью 18°С, днем +21 °С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +21°С.
Гал – ночью +17°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +19°С.