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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 сентября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В понедельник, 28 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна... 27.09.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. В понедельник, 28 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, возможна гроза.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды +24°С. Волнение морской воды умеренное, 1–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии