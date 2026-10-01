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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером... 01.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером местами ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +21°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября

18:30 01.10.2026
© Foto / Катя ЕвдокимоваГроза на море
Гроза на море - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2026
© Foto / Катя Евдокимова
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером местами ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды – +21°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +16°С.
Гал – ночью +13°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +13°С.
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