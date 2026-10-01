https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-2-oktyabrya-1066074997.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером... 01.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-01T18:30+0300
2026-10-01T18:30+0300
2026-10-01T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047181086_0:1632:2049:2784_1920x0_80_0_0_fc1afc2e9aed4040a67d5cdd05b766d0.jpg
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером местами ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +21°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1c/1047181086_0:1440:2049:2976_1920x0_80_0_0_aab0079efe45f0518c21a51b367d2e47.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером местами ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды – +21°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +18°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +16°С.
Гал – ночью +13°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +10°С, днем +13°С.