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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером... 01.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В пятницу, 2 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером местами ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 9 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С. Температура морской воды – +21°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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