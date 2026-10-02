https://sputnik-abkhazia.ru/20261002/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-5-oktyabrya---1066110416.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 02.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-02T18:29+0300

2026-10-02T18:29+0300

2026-10-02T18:29+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/18/1062576198_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2fd04d9bd44665a874c900c7a609504e.jpg

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды – +24°С.Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия