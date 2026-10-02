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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 02.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды – +24°С.Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября

18:29 02.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумская бухта и вид на г.Трапеция. Сухум
Сухумская бухта и вид на г.Трапеция. Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 02.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды – +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +22 °С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью 13°С, днем +21 °С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +20°С.
Гал – ночью +13°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +11°С, днем +16°С.
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