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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 02.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-02T18:29+0300
2026-10-02T18:29+0300
2026-10-02T18:29+0300
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погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды – +24°С.Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 октября
СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник, 5 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды – +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +22 °С.
Пицунда – ночью +13°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью 13°С, днем +21 °С.
Новый Афон – ночью +14°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +20°С.
Гал – ночью +13°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +11°С, днем +16°С.