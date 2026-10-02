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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 октября
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного... 02.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-02T18:20+0300
2026-10-02T18:20+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. Ожидается, облачная погода прояснениями, в субботу местами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.В воскресенье осадки прекратятся, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. Ожидается, облачная погода прояснениями, в субботу местами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.
В воскресенье осадки прекратятся, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +14°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +15°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +18°С.
Гал – ночью +14°С, днем +17°С.
Ткуарчал – ночью +13°С, днем +16°С.