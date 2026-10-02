https://sputnik-abkhazia.ru/20261002/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-3-i-4-oktyabrya--1066108822.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 3 и 4 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного... 02.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В выходные дни, 3 и 4 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля повышенного давления. Ожидается, облачная погода прояснениями, в субботу местами дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.В воскресенье осадки прекратятся, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 70–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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