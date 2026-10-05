https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/prognoz-pogoda-v-abkhazii-na-vtornik-6-oktyabrya--1066164130.html

Прогноз погода в Абхазии на вторник 6 октября

Прогноз погода в Абхазии на вторник 6 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, 6 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада... 05.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, 6 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. Облачная с прояснениями погода, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии, абхазия