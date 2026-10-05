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Прогноз погода в Абхазии на вторник 6 октября
Прогноз погода в Абхазии на вторник 6 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, 6 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада... 05.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-05T18:51+0300
2026-10-05T18:51+0300
2026-10-05T18:51+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, 6 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. Облачная с прояснениями погода, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во вторник, 6 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии антициклона с северо-запада. Облачная с прояснениями погода, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +12°С, днем +20°С.
Гагра – ночью +13°С, днем +21°С.
Пицунда – ночью +11°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +12°С, днем +20°С.
Новый Афон – ночью +13°С, днем +21°С.
Очамчыра – ночью +10°С, днем +20°С.
Гал – ночью +10°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +8°С, днем +17°С.