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Прогноз погоды в Абхазии с 5 по 11 октября
Прогноз погоды в Абхазии с 5 по 11 октября
Sputnik Абхазия
В течение новой рабочей недели погода черноморского побережья Абхазии относительно устойчива. 05.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-05T19:02+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Погода черноморского побережья Абхазии с 5 по 11 октября будет находиться преимущественно под влиянием обширного барического поля повышенного давления. Переменная облачность в пятницу при прохождении атмосферного фронта с юга, местами возможны осадки локального характера. Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–12 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +10°С до +15°С, днем — от +18°С до +23°С.Температура морской воды — +20°С.Волнение моря ожидается от умеренного до значительного — 2–3 балла.Относительная влажность воздуха составит 60–90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии с 5 по 11 октября

19:02 05.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПейзаж на горы
Пейзаж на горы - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В течение новой рабочей недели погода черноморского побережья Абхазии относительно устойчива.
СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Погода черноморского побережья Абхазии с 5 по 11 октября будет находиться преимущественно под влиянием обширного барического поля повышенного давления. Переменная облачность в пятницу при прохождении атмосферного фронта с юга, местами возможны осадки локального характера.
Атмосферное давление будет нестабильным.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +10°С до +15°С, днем — от +18°С до +23°С.
Температура морской воды — +20°С.
Волнение моря ожидается от умеренного до значительного — 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха составит 60–90%.
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