https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/prognoz-pogody-v-abkhazii-s-5-po-11-oktyabrya--1066164345.html

Прогноз погоды в Абхазии с 5 по 11 октября

Прогноз погоды в Абхазии с 5 по 11 октября

Sputnik Абхазия

В течение новой рабочей недели погода черноморского побережья Абхазии относительно устойчива. 05.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-05T19:02+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Погода черноморского побережья Абхазии с 5 по 11 октября будет находиться преимущественно под влиянием обширного барического поля повышенного давления. Переменная облачность в пятницу при прохождении атмосферного фронта с юга, местами возможны осадки локального характера. Атмосферное давление будет нестабильным.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–12 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +10°С до +15°С, днем — от +18°С до +23°С.Температура морской воды — +20°С.Волнение моря ожидается от умеренного до значительного — 2–3 балла.Относительная влажность воздуха составит 60–90%.

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абхазия, погода в абхазии