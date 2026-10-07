https://sputnik-abkhazia.ru/20261007/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-8-oktyabrya-1066202819.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается... 07.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-07T20:00+0300
2026-10-07T20:00+0300
2026-10-07T20:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180299_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c9c30bce778161b7b311c0f770d668dc.jpg
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180299_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6cb654de6fce985d93bc4ced6f317a55.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +16°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +16°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +24°С.
Гал – ночью +14°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +13°С, днем +22°С.