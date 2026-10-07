https://sputnik-abkhazia.ru/20261007/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-8-oktyabrya-1066202819.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается... 07.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-07T20:00+0300

2026-10-07T20:00+0300

2026-10-07T20:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/06/1064180299_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c9c30bce778161b7b311c0f770d668dc.jpg

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия