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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается... 07.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 октября

20:00 07.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В четверг, 8 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +16°С, днем +25°С.
Пицунда – ночью +16°С, днем +25°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +24°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +25°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +24°С.
Гал – ночью +14°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +13°С, днем +22°С.
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