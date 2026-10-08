Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа иаҭоуп ацхыраара ласы амашьына: аҳақьым хада Аслан Џьапуа иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхнашҭаныҳәа аҽазыҟаҵара: ҟәланырхәаа иазгәаҭан ирымоу еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҳҭнықалақьқәа хԥа": аешьаратә жәлар еидызкыло атеатралтә фестиваль мҩаԥгахоит
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: источники для перевыполнения налогового плана
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Тайны Черного моря: что скрывают затонувшие корабли и древние стоянки
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ахәыԥха Очамчыра араионтә школқәа рзы: ишеиҿыркааз еилаҳкаауеит
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Россия передала Абхазии спасательную спецтехнику
18:34
2 мин
Такие обстоятельства
Тайны Черного моря: что скрывают затонувшие корабли и древние стоянки
18:36
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ахәыԥха Очамчыра араионтә школқәа рзы: ишеиҿыркааз еилаҳкаауеит
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Россия передала Абхазии спасательную спецтехнику
21:34
2 мин
Такие обстоятельства
Тайны Черного моря: что скрывают затонувшие корабли и древние стоянки
21:36
23 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-9-oktyabrya-1066228221.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного... 08.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-08T20:00+0300
2026-10-08T20:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063546645_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d24dd3d38a00a6014a7f868ea04941b6.jpg
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем и вечером возможны кратковременные осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды – +21°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063546645_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_fc1947bad92caf988e7f461bbd5daba1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября

20:00 08.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПлоды мушмулы поспевают в Абхазии
Плоды мушмулы поспевают в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем и вечером возможны кратковременные осадки локального характера, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды – +21°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +12°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +20°С.
Гал – ночью +12°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +9°С, днем +17°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0