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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного... 08.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-08T20:00+0300
2026-10-08T20:00+0300
2026-10-08T20:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем и вечером возможны кратковременные осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды – +21°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем и вечером возможны кратковременные осадки локального характера, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды – +21°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +14°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +14°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +12°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +13°С, днем +20°С.
Гал – ночью +12°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +9°С, днем +17°С.