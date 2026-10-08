https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-9-oktyabrya-1066228221.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 9 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного... 08.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Во пятницу, 9 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем и вечером возможны кратковременные осадки локального характера, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды – +21°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии