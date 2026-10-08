https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/svo-osobennosti-osvobozhdeniya-orekhova-1066233862.html

СВО: особенности освобождения Орехова

СВО: особенности освобождения Орехова

Sputnik Абхазия

Российские войска завершают разгром ореховского узла обороны противника. Безусловное поражение украинской прокси-армии в районе Орехова меняет линию фронта в... 08.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-08T19:23+0300

2026-10-08T19:23+0300

2026-10-08T19:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

авторы

мнение

колумнисты

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/08/1055814434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eaad01d3b8c32a7456b6ab739be84292.jpg

Российские войска завершают разгром ореховского узла обороны противника. Безусловное поражение украинской прокси-армии в районе Орехова меняет линию фронта в Запорожской области, позволяет группировкам "Днепр" и "Восток" активнее наступать к северу от Степногорска и в сопредельной Днепропетровской области.ВС России выбивают подразделения ВСУ из центральной части города Орехова в Запорожской области. Одновременно северную часть города очищают от бандеровцев фугасные авиабомбы калибра 3000 кг – самые могущественные в арсенале ВКС России. Сжимая "клещами" укрепрайон противника с запада и востока, группировки войск "Днепр" и "Восток" идут навстречу друг другу. Пять линий обороны и плотные минные поля ВСУ не помогут – логистика блокирована, переброска резервов в "фортецю" практически невозможна (ореховский гарнизон ВСУ снабжался по двум автотрассам, которые ведут в город Запорожье и село Омельник – в Днепропетровскую область).Резервный рубеж украинских сил к северу от Орехова находится под угрозой из-за ослабления обороны на флангах. Подразделения группировки войск "Днепр" за минувшие сутки заняли более выгодные позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в черте города Орехов и прилегающего села Преображенка. Уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции РЭБ, 20 автомобилей.Войска группировки "Восток" также продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты противника в районах населенных пунктов Криновка, Мировка, Заливное – Запорожской области, и Орестополь, Великомихайловка – Днепропетровской области.ВСУ потеряли 295 военнослужащих, две артустановки, боевую бронемашину.Расчеты ударных БПЛА группировки "Восток" сегодня сорвали подвоз боезапаса и материальных средств на позиции ВСУ – заметили движение техники, и оперативно уничтожили наземный роботизированный комплекс, квадроциклы, автомобиль противника. По данным воздушной разведки артиллерийские расчеты орудий "Мста-Б" нанесли удар по укрытиям и оборудованным позициям ВСУ – мощная детонация подтвердила поражение склада боеприпасов и дронов.Контролируя две основные дороги, ведущие в город с северного направления, российские войска замкнули огненное кольцо вокруг Орехова. В городской черте нет устойчивых оборонительных позиций, до 80 процентов зданий разрушены. Россия призывает обреченный гарнизон ВСУ сдаться. Массового выхода украинских подразделений из Орехова пока не наблюдается.Южный фронт движется к северуРоссийские войска в начале сентября освободили Новоандреевку и Червоную Криницу, что позволило развить успех и "охватить" Орехов. Командование ВСУ, пытаясь компенсировать потери на Славянско-Краматорском направлении, удержать позиции под Красным Лиманом, вынужденно перебрасывало туда войска "запорожцев", это ускорило разгром ореховского укрепрайона.Поражение украинской армии в Запорожье меняет всю конфигурацию южного участка фронта. Российская группировка войск "Днепр" активнее продвигается в направлении города Запорожье севернее Степногорска. Части группировки "Восток" ведут бои за важный населенный пункт Омельник, северо-восточнее ореховского укрепрайона. Российское наступление необратимо.На подконтрольной киевскому режиму территории заканчиваются солдаты. ВСУ не хватает 25 процентов личного состава – даже в самых приоритетных силах ПВО. Пехотные подразделения на передовой укомплектованы лишь наполовину. А ведь "стаи" дронов полностью заменить бойцов не могут. Это большая проблема. Однако, главком ВСУ Михаил Драпатый уже подготовил "план войны" на ближайшие 30 лет, с ориентацией на стратегию и тактику НАТО, на уничтожение украинских "индейцев". Выглядит как популизм и дешевый самопиар, адресованные западным хозяевам. Для выживания киевскому режиму необходимы европейские финансы, данные американской разведки, поставки натовских вооружений. Пока Запад находится в состоянии переоценки целей и перспектив прокси-войны с Россией, над головами украинских политиков и стратегов висит Дамоклов меч "эвакуации". Смертельная опасность.Военная помощь Украине понизила боеготовность европейских армий, арсеналы НАТО опустошены, а производственные возможности ВПК недостаточны. Даже русофобская Польша отказалась от "великой" концепции Междуморья, и сегодня видит в бандеровской Украине "значительную угрозу".Весы истории колеблются. Интрига сохраняется: в условиях повышенной секретности 6 октября Киев посетили "ревизоры" из военного комитета НАТО – адмирал Джузеппе Каво Драгоне и другие представители 32 стран альянса. Обсудили военные приоритеты Украины, посетили объекты ПВО. При этом Драгоне заявил: "Мы здесь в полном составе посылаем четкий сигнал: связь между НАТО и Украиной крепка и нерушима". Разумеется, такая связь не обещает населению "незалежной" ничего хорошего, лишь войну "до последнего украинца".Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сегодня напомнил Западу, что Россия не согласится на перемирие в зоне СВО, которое киевский режим использует для передышки, восстановления сил и накопления вооружений – таких "подарков" больше не будет. И это спасительная для украинцев позиция.Непрерывные ракетные удары ВС России по объектам прокси-армии НАТО в Киеве – единственный способ сохранения украинской государственности, в новых границах. Украинскому населению объективно выгодны: полное освобождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области, достижение целей СВО, уничтожение украинской прокси-армии и бандеровского режима в Киеве – решительная военная победа России. Промедление умножит потери. Пора "жечь мосты", а затем восстанавливать мирную жизнь – вне назойливой и смертельно опасной "заботы" НАТО.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261006/svo-temperatura-kipeniya-dobropolskogo-i-volchanskogo-kotlov-1066183556.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/svo-pochemu-goryat-mosty-v-kieve-1066162584.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261002/yadernaya-zaschita-kaliningrada--vzveshennoe-gosudarstvennoe-reshenie-1066111275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260930/svo-predvaritelnye-itogi-sentyabrya-1066055580.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/ssha-lishayutsya-klyuchevogo-instrumenta-sily-1066212008.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

авторы, мнение, колумнисты, россия, украина