https://sputnik-abkhazia.ru/20261009/kadrovyy-potentsial-pobediteli-i-finalisty-komandy-abkhazii-rasskazali-o-konkurse-1066238166.html

Кадровый потенциал: победители и финалисты "Команды Абхазии" рассказали о конкурсе

Кадровый потенциал: победители и финалисты "Команды Абхазии" рассказали о конкурсе

Sputnik Абхазия

В Сухуме завершился второй сезон конкурса управленцев "Команда Абхазии": из 59 финалистов эксперты выбрали 15 победителей. 09.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-09T00:59+0300

2026-10-09T00:59+0300

2026-10-09T00:59+0300

в абхазии

конкурс "команда абхазии"

абхазия

новости

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В Сухуме завершился второй сезон конкурса управленцев "Команда Абхазии": из 59 финалистов эксперты выбрали 15 победителей. Ими стали Артем и Константин Амкуаб, Аэлита Чанба, Гурам Хагба, Алексей Гагин, Георгий Квеквескири, Анастасия Басария, Нодар Шоуа, Виктория Бебия, Джон Тарба, Астанда Чиригба, Эраст Гвинджия, Тенгиз Анкваб, Анас Ласурия и Светлана Габуния. SputnikПосле объявления результатов участники стали делиться впечатлениями, и эти истории показали, насколько разным был путь каждого к финалу. Так, Виктория Бебия, которая во время первого конкурса "Команда Абхазии" в качестве руководителя Управления гуманитарной политики Администрации президента выступала в роли организатора, призналась, что тогда ей было безумно интересно смотреть, как работают команды, какие яркие и живые эмоции они испытывают.После этого она решила попробовать свои силы, дошла до финала и стала одной из победительниц. Самым интересным этапом назвала второй день очного финала, когда задания нужно было решать в командах. Не менее показателен опыт Светланы Габуния, которая возглавляет отдел креативной экономики при Министерстве культуры и в прошлом году была экспертом конкурса. По ее словам, в "Команде Абхазии" участвовали представители разных сфер и профессий. "Кто-то работает в Государственном комитете по репатриации, кто-то работает в Госстатистике. Разносторонняя компания, и все ребята эрудированные, образованные", — рассказала она.Она также отметила, что в Абхазии очень талантливая молодежь, и результаты конкурса это доказывают, а организаторам выразила благодарность за формирование настоящей экосистемы управленцев, которые, как она надеется, в будущем принесут хорошие результаты всей республике. В свою очередь, заместитель директора Фонда репатриации Тенгиз Анкваб рассказал, что конкурс стал для него площадкой, где можно познакомиться с разнопрофильными специалистами, объединиться в команды и в дальнейшем вместе реализовывать проекты. "У многих горят глаза, многие хотят что-то хорошее сделать для нашей страны. Это огромные возможности для того, чтобы привнести свой вклад в развитие своей прекрасной республики", — отметил он. Одна из проблем, над которой он хотел бы работать, — качество информации, необходимой для принятия управленческих решений.Победительница второго сезона Анас Ласурия назвала участников конкурса созидательными силами, которые готовы брать на себя ответственность за будущее Абхазии. По ее словам, мотивация на победу для нее прежде всего в высоком кредите доверия от руководства Абхазии, высокой чести и ответственности. Ласурия работает главным редактором издания "Говорит Абхазия" и помощником главы администрации Ткуарчалского района. В рамках конкурса она подготовила эссе на тему "Расширение международного признания Абхазии", выбрав ее потому, что вопрос внешнего позиционирования республики сегодня особенно актуален. Эраст Гвинджия, сотрудник отдела инвестиций и предпринимательской деятельности Министерства экономики, признался, что рад за страну, поскольку в Абхазии сегодня есть большое количество прекрасных специалистов в абсолютно разных сферах. Он решил участвовать в конкурсе спонтанно вместе с друзьями и пришел на проект с идеей развития мер поддержки экспортоориентированных предпринимателей в республике. Аэлита Чанба, еще одна победительница и сотрудница компании "Апсны-Ойл", отметила, что решила принять участие, так как была наслышана о положительных итогах первого потока. Особый интерес у нее вызвало решение проблем государственного уровня, а главным результатом проекта она назвала новые знакомства. Родные братья Константин и Артем Амкуаб также стали победителями второго сезона. Они отметили, что участие в таких масштабных проектах для них — прежде всего возможность проверить свои силы и себя. Молодые люди стремятся внести вклад в развитие Абхазии и считают конкурс началом пути к этому. Братья признались, что победа обоих стала для них большой неожиданностью, и выразили благодарность организаторам за высокую оценку и возможность быть частью этого сообщества. Джон Тарба, сотрудник Министерства сельского хозяйства, считает, что каждый участник "Команды Абхазии" уже победитель. По его словам, решение участвовать было связано с желанием испытать свои силы, а помочь, как он заметил, могла определенная концентрация на работе и проектном менеджменте — выделить что-то одно невозможно. Еще одним победителем стал успешный бизнесмен Алексей Гагин, который около 10 лет проработал в Следственном комитете России, дослужился до старшего следователя, затем перешел в органы прокуратуры и вернулся в Абхазию. Он хочет передать свой опыт республике, поскольку видит нехватку именно опытных кадров в органах прокуратуры и суде. Его идея — открыть образовательный центр, куда приглашались бы работники прокуратуры из России, чтобы происходило взаимное обучение.Гагин выразил благодарность "Команде Абхазии" и президенту страны Бадру Гунба за поддержку интересного и перспективного проекта. Для Астанды Чиригба победа в конкурсе — большая честь и ответственность. Она подчеркнула, что в Абхазии очень много достойных ребят и компетентных людей в разных сферах, и это радует. Свое эссе она посвятила необходимости создания в республике специальных финансовых институтов, таких как банк развития, которые будут реализовывать приоритетные проекты для Абхазии. Нодар Шоуа рассказал, что финальные испытания проходили в формате командной работы, а последний день был наполнен образовательными мероприятиями. Победители продолжат обучение в мастерской управления "Сенеж". "Я считаю, что это очень мощная платформа, на которой можно получить еще больше компетенций", — добавил он. Для финалистов Баграта Торчуа и Амины Акаба конкурс тоже стал возможностью попробовать свои силы и предложить свои проекты. Торчуа отметил, что благодаря конкурсу познакомился с людьми из самых разных сфер и понял, над чем стоит работать и где стоит прибавить, и выразил благодарность организаторам. Амина Акаба особенно отметила оценочные испытания, которые дали ей много знаний, пригодных в дальнейшем. Второй сезон конкурса "Команда Абхазии" стартовал 16 апреля, на него было подано 3 384 заявки, а очный финал длился три дня и начался 6 октября. Конкурс проводится АНО "Команда Абхазии" при поддержке платформы "Россия — страна возможностей". Его цель — выявление перспективных руководителей, формирование кадрового резерва республики и поддержка инициативных людей, готовых участвовать в развитии Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/1066228134.html

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