Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа иаҭоуп ацхыраара ласы амашьына: аҳақьым хада Аслан Џьапуа иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Лыхнашҭаныҳәа аҽазыҟаҵара: ҟәланырхәаа иазгәаҭан ирымоу еилаҳкаауеит
13:34
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҳҭнықалақьқәа хԥа": аешьаратә жәлар еидызкыло атеатралтә фестиваль мҩаԥгахоит
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Сухумский район: источники для перевыполнения налогового плана
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Тайны Черного моря: что скрывают затонувшие корабли и древние стоянки
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ахәыԥха Очамчыра араионтә школқәа рзы: ишеиҿыркааз еилаҳкаауеит
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Россия передала Абхазии спасательную спецтехнику
18:34
2 мин
Такие обстоятельства
Тайны Черного моря: что скрывают затонувшие корабли и древние стоянки
18:36
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ахәыԥха Очамчыра араионтә школқәа рзы: ишеиҿыркааз еилаҳкаауеит
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Россия передала Абхазии спасательную спецтехнику
21:34
2 мин
Такие обстоятельства
Тайны Черного моря: что скрывают затонувшие корабли и древние стоянки
21:36
23 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
-2 мин
Аиҿцәажәара
Ахәыҷқәа рыбжьара ақәымчра: Мактина Џьынџьалԥҳа лыҿцәажәара
13:14
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақәымчра аҿагылара ахәыҷқәа ишԥарызнагалатәу: ахҳәаа
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Агеографиатә обиектқәа рҭоурыхтә хьыӡқәа рыҭара ԥҟараны аҟаҵара: агәаанагара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Как защищены права участников СВО: итоги Всероссийского совещания омбудсменов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Что объединяет молодежь России, Беларуси и Абхазии: итоги форума в Пскове
14:34
13 мин
Дополнительное время
Точно в цель: как прошел кубок Абхазии по спортивной стрельбе
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ахәыҷқәа рыбжьара ақәымчра: Мактина Џьынџьалԥҳа лыҿцәажәара
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Как защищены права участников СВО: итоги Всероссийского совещания омбудсменов
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ахәыҷқәа рыбжьара ақәымчра: Мактина Џьынџьалԥҳа лыҿцәажәара
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Как защищены права участников СВО: итоги Всероссийского совещания омбудсменов
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-10-i-11-oktyabrya---1066254505.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при... 09.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-09T18:18+0300
2026-10-09T18:19+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/0e/1065621933_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3d74070e4f685d889c7b86b015aca183.jpg
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60 –80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/0e/1065621933_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_33808d5c7a78e03f2d22417b5d5a4ff4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября

18:18 09.10.2026 (обновлено: 18:19 09.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на г.Сухум и сухумскую бухту
Вид на г.Сухум и сухумскую бухту - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60 –80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +17°С, днем +26°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +17°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +18°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +26°С.
Гал – ночью +17°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +24°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0