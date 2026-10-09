https://sputnik-abkhazia.ru/20261009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-10-i-11-oktyabrya---1066254505.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при... 09.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60 –80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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абхазия, погода в абхазии