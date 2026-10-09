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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при... 09.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-09T18:18+0300
2026-10-09T18:18+0300
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в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60 –80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 октября
18:18 09.10.2026 (обновлено: 18:19 09.10.2026)
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием активного выноса тепла с юга, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, днем от +22 до +27°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60 –80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +17°С, днем +26°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +17°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +18°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +26°С.
Гал – ночью +17°С, днем +23°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +24°С.