https://sputnik-abkhazia.ru/20261010/ochnulis-uzhe-v-mogile-ob-etom-egipetskom-rituale-uchenye-nichego-ne-znali-1066268907.html

"Очнулись уже в могиле". Об этом египетском ритуале ученые ничего не знали

"Очнулись уже в могиле". Об этом египетском ритуале ученые ничего не знали

Sputnik Абхазия

На разгадку очередной тайны страны фараонов ушло более века. Были сомнения: дошедшие до нас источники молчали, материальных доказательств — почти никаких... 10.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-10T21:36+0300

2026-10-10T21:36+0300

2026-10-10T21:36+0300

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На разгадку очередной тайны страны фараонов ушло более века. Были сомнения: дошедшие до нас источники молчали, материальных доказательств — почти никаких. Однако в ходе недавнего исследования специалисты наконец установили — в Древнем Египте совершали человеческие жертвоприношения. Подробности сенсационного, но ужасающего открытия — в материале Сергея Проскурина для РИА Новости.Свита всегда следует за королемНаряду с Долиной Царей в Фивах, плато Гиза близ Каира и Саккарой в Мемфисе Умм-эль-Кааб — настоящая Мекка для египтологов всего мира. Именно здесь, недалеко от Абидоса, находится древнейший царский некрополь.По преданию, тут и могила Осириса — в первом в истории храме в честь владыки подземного мира. Но археологов куда больше интересуют гробницы земных правителей.Одну чуть более века назад нашел британский археолог Флиндерс Питри. Выглядело все необычно. В центре — просторная камера правителя, а по периметру — ниши поменьше.Сперва ученый решил, что это сопутствующие помещения (для погребальной утвари, галереи, жертвенники). Однако в них также были человеческие останки. Причем хорошо сохранившиеся.На основе обнаруженных там же артефактов (украшений и предметов быта, с именной гравировкой фараона) Питри предположил, что во второстепенных могилах покоятся слуги правителя. В последующие годы его команда раскопала более десятка аналогичных погребальных комплексов (свыше сотни могил прислуги, соответственно).По ряду признаков ученый установил, что в каждом случае погребения поменьше были сделаны в тот же период, что и царское. Возник вопрос: умерли ли все эти люди естественной смертью (невероятное совпадение) или же последовали за правителем сразу после его кончины?Питри склонялся ко второму. И на то у него был весомый аргумент.Феномен "кричащей мумии"Антропологи не выявили на останках следов смертельных травм. Однако Питри обратил внимание на позы, в которых лежали покойники."Некоторые тела — с вытянутыми руками, поднятыми коленями или с повернутыми в неестественном направлении головами", — писал он.Египтолог истолковал это как возможное свидетельство того, что эти люди двигались после погребения. По его мнению, некоторых могли оглушить, а очнулись они уже внутри запечатанной гробницы.Проверить эту жуткую версию удалось лишь совсем недавно.Биоархеолог Розалин Кэмпбелл из Университета Пердью проанализировала материалы — записи, фотоснимки — экспедиции Флиндерса Питри. И отметила: гипотеза о погребении заживо на первый взгляд не имеет под собой оснований.Кроме того, неестественную позу покойники могли принять еще до похорон — живыми. Например, недавно специалисты раскрыли тайну "кричащей мумии" — женщины, которую нашли близ гробницы Сенмута (придворного архитектора фараона Тутмоса II).Лицо было искажено гримасой боли, кисти рук вывернуты, а корпус изогнут почти винтообразно. В 1935-м, при обнаружении, ее также приняли за погребенную заживо. Позднее выдвинули версию о некачественной бальзамировке (усопшей, вопреки канонам, не удалили внутренности).Два года назад "кричащей мумии" провели виртуальное вскрытие с помощью инфракрасного излучения. Выяснилось, что перед самой смертью женщине варварски вырвали несколько зубов — вероятно, дантист попался непрофессиональный. В результате — сердечный приступ и мгновенное трупное окоченение. Разогнуть конечности потом уже нельзя.Не исключено, что людей из Умм-эль-Кааб постигла та же участь."Это сделали преднамеренно"Но какова же причина их смерти? Чтобы ответить на этот вопрос, биоархеолог Розалин Кэмпбелл отправилась в хранилища Кембриджа, где хранятся останки, с которыми в свое время работал Флиндерс Питри."У 18 из 46 черепов мы выявили прижизненные потенциально смертельные травмы. Больше всего линейных переломов, у нескольких человек — проникающие ранения в боковую часть головы и рубящие — вблизи глаз", — сообщила она.В Древнем Египте чаще всего казнили посредством удара каменной булавы. Однако это оружие обычно вызывает вдавленные переломы. Линейные же возникают от удара широкими плоскими (деревянная дубинка) или очень острыми (каменное зубило) предметами.Кроме того, добавила она, медэксперты придают значение местоположению травм. Так, переломы выше "линии полей шляпы" — как в случае с черепами из Умм-эль-Кааб — чаще встречаются при преднамеренных ударах. Значит, люди погибли насильственной смертью.В ближайшее время специалистам предстоит колоссальная работа. Образцы из Кембриджа — лишь малая часть того, что нашел Флиндерс Питри. Предстоит изучить остальные скелеты. Или, по крайней мере, их части. Ведь за минувшие годы что-то могло затеряться в хранилищах и запасниках музеев, институтов.Но главное: ученые разгадали еще одну из тайн, оставленных человечеству страной фараонов.

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