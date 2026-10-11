https://sputnik-abkhazia.ru/20261011/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-12-oktyabrya--1066255037.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного выноса тепла, при... 11.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного выноса тепла, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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