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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного выноса тепла, при... 11.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-11T19:00+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного выноса тепла, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.Относительная влажность воздуха – 50–70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 12 октября
СУХУМ, 11 окт – Sputnik. В понедельник, 12 октября, территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием южного выноса тепла, при барическом поле повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50–70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +18°С, днем +27°С.
Гагра – ночью +19°С, днем +28 °С.
Пицунда – ночью +19°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью 18°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +19°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +18°С, днем +27°С.
Гал – ночью +17°С, днем +26°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +25°С.