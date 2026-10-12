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https://sputnik-abkhazia.ru/20261012/futbolist-proslavivshiy-abkhaziyu-k-stoletiyu-so-dnya-rozhdeniya-nikity-simonyana--1066215833.html
Футболист, прославивший Абхазию: к столетию со дня рождения Никиты Симоняна
Футболист, прославивший Абхазию: к столетию со дня рождения Никиты Симоняна
Sputnik Абхазия
Никита Симонян был удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, а 10 октября 2025 года ему... 12.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-12T09:00+0300
2026-10-12T10:32+0300
футбол
спорт
никита симонян
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Легендарный футболист московского "Спартака" Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года на сотом году жизни. Свою футбольную карьеру он начинал в Абхазии, играл за столичное "Динамо". Бадрак Авидзба, SputnikЛегенда футболаЗаслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян родился ровно сто лет назад, 12 октября 1926 года в Армавире. В 30-е годы его семья перебралась в Сухум, где и началась его футбольная карьера.Значимость Никиты Симоняна для столичного "Динамо" и всего абхазского футбола очень высока, сказал в интервью Sputnik президент клуба Астамур Адлейба.Адлейба напомнил, что после смерти легенды клуба 23 ноября прошлого года "Динамо" провел детский футбольный турнир его памяти.В будущем клуб планирует проводить турнир в день его рождения."Первый турнир памяти Никиты Павловича мы провели с 1 по 3 декабря. В будущем хотим проводить турнир не в день его смерти, а в день рождения", – добавил он.Астамур Адлейба также отметил, что подрастающему поколению игроков команды рассказывают о выдающихся футболистах клуба, чтобы они знали историю "Динамо" и стремились к высшим достижениям в карьере. Незадолго до ухода из жизни у них была возможность познакомиться с Никитой Павловичем. "За год до смерти он приезжал к нам, посетил стадион "Динамо", мы собрали всю нашу детскую школу. Я рассказывал о его заслугах, и дети, конечно, слушали с восторгом, очень внимательно. Для них приезд Симоняна был каким-то чудом. Конечно, мы гордимся этим человеком, всегда вспоминаем о нем", – заметил президент "Динамо".Адлейба также подчеркнул, что Никита Симонян переживал из-за того, что у абхазских команд нет возможности выступать на международном уровне. "В 2009 году мы, ветераны сухумского "Динамо", реанимировали команду. В послевоенный период она была в плачевном состоянии. Команду фактически собрали с нуля. В 2010 году мы ездили в Москву, тогда президентом РФС был Виталий Мутко, а Никита Павлович – вице-президентом", – рассказал Адлейба. Поездка абхазской делегации в Москву состоялась по приглашению Никиты Симоняна.Путь в большой футболДля поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян выиграл шесть чемпионатов и пять Кубков СССР, стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.При этом его футбольная карьера начиналась в Абхазии, где он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав. В 1946 году он начал выступать за "Крылья Советов", затем был переход в "Спартак".Несмотря на то, что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохранял связь с Абхазией и относился к ней очень тепло. О том, как он занимался футболом в детстве, Симонян вспоминал в один из своих приездов в страну в 2017 году."В то время, когда мы были мальчишками, не было полей и прочего, а мы прослышали, что в Гулрыпше есть дикие поля, и более или менее ровные. Так вот, тогда электричек не было, и мы ездили в проходящих поездах, в тамбурах, там выходили, до изнеможения играли в футбол, обратно 12 километров шли пешком. И голодные были… Но по дороге питались в садах", — говорил прославленный футболист.Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР: 1963, 1965 и 1971 годов, дважды — серебряным в 1963 и 1968 годах, и дважды — бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР. Никита Симонян – многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Он провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года.У него множество наград : кавалер орденов "Ахьдз-Апша" II степени, "Трудового Красного Знамени", "Знак Почета", ордена Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги".В 2019 году Владимир Путин присвоил ему звание "Заслуженный работник физической культуры России", а в октябре 2025 года – звание "Герой Труда России".Никита Симонян до последних дней не покидал футбол – он занимал должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя Технического комитета, входил в исполком РФС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/1060486372.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/1059341287.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/velikiy-futbolist-kak-nikitu-simonyana-vspominayut-v-abkhazii-1059259860.html
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футбол, спорт, никита симонян
футбол, спорт, никита симонян

Футболист, прославивший Абхазию: к столетию со дня рождения Никиты Симоняна

09:00 12.10.2026 (обновлено: 10:32 12.10.2026)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
Подготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Никита Симонян был удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, а 10 октября 2025 года ему присвоено звание "Герой Труда России".
Легендарный футболист московского "Спартака" Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года на сотом году жизни. Свою футбольную карьеру он начинал в Абхазии, играл за столичное "Динамо".
Бадрак Авидзба, Sputnik

Легенда футбола

Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян родился ровно сто лет назад, 12 октября 1926 года в Армавире. В 30-е годы его семья перебралась в Сухум, где и началась его футбольная карьера.
Значимость Никиты Симоняна для столичного "Динамо" и всего абхазского футбола очень высока, сказал в интервью Sputnik президент клуба Астамур Адлейба.

"Роль этого выдающегося футболиста и человека мы оцениваем очень высоко, его фотография висит первой в музее "Динамо". Это самый знаменитый и известный футболист нашей команды", – подчеркнул он.

Адлейба напомнил, что после смерти легенды клуба 23 ноября прошлого года "Динамо" провел детский футбольный турнир его памяти.
В будущем клуб планирует проводить турнир в день его рождения.
"Первый турнир памяти Никиты Павловича мы провели с 1 по 3 декабря. В будущем хотим проводить турнир не в день его смерти, а в день рождения", – добавил он.
Астамур Адлейба также отметил, что подрастающему поколению игроков команды рассказывают о выдающихся футболистах клуба, чтобы они знали историю "Динамо" и стремились к высшим достижениям в карьере. Незадолго до ухода из жизни у них была возможность познакомиться с Никитой Павловичем.
"За год до смерти он приезжал к нам, посетил стадион "Динамо", мы собрали всю нашу детскую школу. Я рассказывал о его заслугах, и дети, конечно, слушали с восторгом, очень внимательно. Для них приезд Симоняна был каким-то чудом. Конечно, мы гордимся этим человеком, всегда вспоминаем о нем", – заметил президент "Динамо".
Адлейба также подчеркнул, что Никита Симонян переживал из-за того, что у абхазских команд нет возможности выступать на международном уровне.
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"В 2009 году мы, ветераны сухумского "Динамо", реанимировали команду. В послевоенный период она была в плачевном состоянии. Команду фактически собрали с нуля. В 2010 году мы ездили в Москву, тогда президентом РФС был Виталий Мутко, а Никита Павлович – вице-президентом", – рассказал Адлейба.
Поездка абхазской делегации в Москву состоялась по приглашению Никиты Симоняна.

"Он всегда везде отмечал, что родная его команда, где он начинал играть в футбол, – это "Динамо" Сухум. На встрече с президентом РФС мы говорили об участии "Динамо" в соревнованиях в Южном федеральном округе, где мы когда-то играли. Команда "Динамо" Сухум в советское время играла во второй лиге чемпионата СССР и потом в первой лиге. Мы очень хотели, но юридически моменты не позволили осуществить идею", – сказал он.

Путь в большой футбол

Для поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян выиграл шесть чемпионатов и пять Кубков СССР, стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.
При этом его футбольная карьера начиналась в Абхазии, где он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав. В 1946 году он начал выступать за "Крылья Советов", затем был переход в "Спартак".
Несмотря на то, что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохранял связь с Абхазией и относился к ней очень тепло. О том, как он занимался футболом в детстве, Симонян вспоминал в один из своих приездов в страну в 2017 году.
"В то время, когда мы были мальчишками, не было полей и прочего, а мы прослышали, что в Гулрыпше есть дикие поля, и более или менее ровные. Так вот, тогда электричек не было, и мы ездили в проходящих поездах, в тамбурах, там выходили, до изнеможения играли в футбол, обратно 12 километров шли пешком. И голодные были… Но по дороге питались в садах", — говорил прославленный футболист.
Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".
Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР: 1963, 1965 и 1971 годов, дважды — серебряным в 1963 и 1968 годах, и дважды — бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР.
Президент Абхазии Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2025
Гунба сказал, что судьба Никиты Симоняна навсегда осталась связана с Абхазией
27 ноября 2025, 13:48
Никита Симонян – многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Он провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года.
У него множество наград : кавалер орденов "Ахьдз-Апша" II степени, "Трудового Красного Знамени", "Знак Почета", ордена Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги".
В 2019 году Владимир Путин присвоил ему звание "Заслуженный работник физической культуры России", а в октябре 2025 года – звание "Герой Труда России".
Никита Симонян до последних дней не покидал футбол – он занимал должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя Технического комитета, входил в исполком РФС.
Легендарные футболисты (слева направо) — Никита Симонян, Константин Бесков, Лев Яшин - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2025
Великий футболист: как Никиту Симоняна вспоминают в Абхазии
24 ноября 2025, 14:09
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