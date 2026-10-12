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г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Во вторник, 13 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная... 12.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Во вторник, 13 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью и днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен небольшой дождь, локального характера.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды – +21°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 октября

17:33 12.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на сухумскую набережную
Вид на сухумскую набережную - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Во вторник, 13 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Облачная с прояснениями погода, ночью и днем преимущественно без осадков, к вечеру возможен небольшой дождь, локального характера.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами 9-11метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды – +21°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +26°С.
Гагра – ночью +17°С, днем +27°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +27°С.
Гудаута – ночью +16°С, днем +26°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +27°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +25°С.
Гал – ночью +15°С, днем +25°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +21°С.
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