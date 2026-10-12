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Прогноз погоды в Абхазии с 12 по 18 октября
Прогноз погоды в Абхазии с 12 по 18 октября
Sputnik Абхазия
В течение новой рабочей недели погода черноморского побережья Абхазии относительно неустойчива. 12.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Погода черноморского побережья Абхазии с 12 по 18 октября относительно неустойчива. Во второй половине недели территория окажется в активной фронтальной зоне. Переменная облачность, временами осадки разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11–16 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +11°С до +16°С, днем — от +20°С до +25°С.Температура морской воды — +21°С.Волнение моря ожидается от умеренного до значительного, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха составит 60–90%.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии с 12 по 18 октября

19:00 12.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукКапли дождя на стекле
Капли дождя на стекле - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В течение новой рабочей недели погода черноморского побережья Абхазии относительно неустойчива.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Погода черноморского побережья Абхазии с 12 по 18 октября относительно неустойчива. Во второй половине недели территория окажется в активной фронтальной зоне. Переменная облачность, временами осадки разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11–16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +11°С до +16°С, днем — от +20°С до +25°С.
Температура морской воды — +21°С.
Волнение моря ожидается от умеренного до значительного, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха составит 60–90%.
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