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Прогноз погоды в Абхазии с 12 по 18 октября

Прогноз погоды в Абхазии с 12 по 18 октября

Sputnik Абхазия

В течение новой рабочей недели погода черноморского побережья Абхазии относительно неустойчива. 12.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-12T19:00+0300

2026-10-12T19:00+0300

2026-10-12T19:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Погода черноморского побережья Абхазии с 12 по 18 октября относительно неустойчива. Во второй половине недели территория окажется в активной фронтальной зоне. Переменная облачность, временами осадки разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11–16 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +11°С до +16°С, днем — от +20°С до +25°С.Температура морской воды — +21°С.Волнение моря ожидается от умеренного до значительного, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха составит 60–90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии