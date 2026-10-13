https://sputnik-abkhazia.ru/20261013/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-14-oktyabrya--1066310572.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 октября

Sputnik Абхазия

Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 13.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-13T18:00+0300

2026-10-13T18:00+0300

2026-10-13T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В среду, 14 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня возможен слабый дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии