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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 октября
Sputnik Абхазия
Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 13.10.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В среду, 14 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня возможен слабый дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 октября

18:00 13.10.2026
© Sputnik Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2026
© Sputnik
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Погода на территории черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В среду, 14 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня возможен слабый дождь.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +18°С, днем +25°С.
Гагра – ночью +18°С, днем +26°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +26°С.
Гудаута – ночью +17°С, днем +25°С.
Новый Афон – ночью +18°С, днем +26°С.
Очамчыра – ночью +16°С, днем +25°С.
Гал – ночью +16°С, днем +24°С.
Ткуарчал – ночью +15°С, днем +23°С.
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