https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-15-oktyabrya-1066337392.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. В четверг, 15 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного... 14.10.2026, Sputnik Абхазия

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2026-10-14T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 окт – Sputnik. В четверг, 15 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, с полудня возможен кратковременный дождь.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии