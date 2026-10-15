https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/golos-armyan-abkhazii-gazete-amshen-35-let-1066338411.html

Голос армян Абхазии: газете "Амшен" 35 лет

Голос армян Абхазии: газете "Амшен" 35 лет

Sputnik Абхазия

15 октября 1991 года в Абхазии вышел первый номер газеты "Амшен" на армянском языке. 15.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-15T14:07+0300

2026-10-15T14:07+0300

2026-10-15T14:16+0300

в абхазии

абхазия

новости

сми

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/0e/1066339867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce44d98c41be055536e8330bcfa2cf2c.jpg

Главной целевой аудиторией издания были представители армянской диаспоры, проживающие в Абхазии, но в газете также активно печатались и абхазские авторы, и даже публиковались стихи абхазских поэтов в переводе на армянский язык.Sputnik, Асмат ЦвижбаНа страницах историиИдея о создании газеты появилась у журналиста и поэта Артавазда Сарецяна. Он был ответственным секретарем газеты "Республика Абхазия", где работает и сегодня в должности исполняющего обязанности главного редактора."Амшен" не выходит уже пять лет, но Сарецян бережно хранит номера газеты, знает практически наизусть все публикации и жалуется, что при подготовке к свадьбе сына несколько номеров у него дома бесследно исчезли.На первой странице уже пожелтевшего номера красуется Арарат, со склонов которого идут корни амшенских армян Абхазии. Номер был выпущен тиражом в 5000 экземпляров в типографии Еревана и полностью написан на армянском языке.Газета открылась поздравлениями министра печати Армении, литературными произведениями и различными пожеланиями. С тех пор "Амшен" доставлялся читателям ежемесячно, а иногда и несколько раз в месяц.Четвертый номер газеты вышел в сентябре 1992 года, когда в Абхазии уже активно шла Отечественная война. Армянское население подверглось гонениям, набегам, села диаспоры были разграблены, жители объявлены врагами, газета не могла молчать об этом.В "военном" номере вышла статья Сарецяна "До каких пор будет рушиться наш дом?", которая была перепечатана другими армянскими изданиями в Ереване. Часть тиража этого номера была распространена в Краснодаре, другая – в оккупированном Сухуме.От выпуска сентябрьского номера редактора отговаривали. Мало того, что он подвергал опасности свою жизнь, так еще и семья Сарецяна находилась в Сухуме. Несмотря на предупреждения, Артавазд привез газету в Абхазию и распространил.Однажды за Артаваздом пришли гвардейцы, но по счастливой случайности перепутали улицы. Они остановились у дома тети редактора, которая убедила грузин, что мужчина в этом районе никогда не жил.Вот так, под "прицелом" грузинских гвардейцев Артавазд с сыном на своей машине развозили газеты по селам, где проживали армяне.Раскрывая талантыПосле войны "Амшен" печаталась уже в Абхазии. В номерах появлялись статьи и произведения известных абхазских писателей Виталия Амаршан, Вахтанга Абхазоу, Мущни Ласуриа, Джумы Ахуба, Алексея Аргун и многих других.Но в газете было место и для молодых, начинающих авторов. С "Амшен" начался творческий путь журналистки, бывшего корреспондента "Абаза-ТВ" Элеоноры Гелоян. Ее талант Сарецян заметил еще в школе и уговорил на первое интервью, которое теперь с гордостью показывает на страницах газеты.Опыт в газете "Амшен" бесценный, говорит Гелоян.Еще одним открытием газеты стала Нина Гаспарян. Сочинения на армянском и русском языках десятилетней школьницы "соседствовали" с произведениями известных авторов. Сейчас она кандидат филологических наук и литературный редактор ведущих российских изданий. Недавно Гаспарян выпустила книгу об армянских мифах."Моя книга "Армянские мифы" – конечно, результат долгого пути, но начало этого пути в том числе те публикации и ваше участие", – написала она в письме своему первому редактору."В Абхазии закрыли армянскую газету!""С Владиславом Ардзинба я виделся всего два раза", – говорит Сарецян.Первая встреча состоялась случайно, журналиста президенту представил общий знакомый."А я его знаю, это редактор газеты "Амшен", – вспоминает слова Ардзинба Сарецян. – Я тогда очень удивился, что президент читает нас", – говорит он.Вторая встреча была запланированной. Первые годы после войны из-за нехватки финансов газета выходила нерегулярно, в один период номеров не было три месяца. Тогда к Сарецяну пришел один из помощников Ардзинба и заявил, что президент интересуется, почему газета не выходит."Ну, я честно признался, что денег нет, газета не выходит. Ну, тот ушел. Я, конечно, был очень удивлен, значит, при всей своей занятости Владислав Григорьевич читал газеты, в том числе и мою. И он обратил внимание даже на такую мелочь, как сокращение выпуска газеты", – говорит Сарецян."Амшен" вышел снова, на первой полосе было интервью Ардзинба, которое на той самой встрече взял у него Сарецян.Награда за трудПомимо самого издания, Сарецян создал библиотеку газеты "Амшен", выпустил альманахи и несколько книг. Одно из его главных достижений – перевод стихотворений и произведений абхазских поэтов и писателей на армянский язык. До Сарецяна этим практически никто не занимался.У журналиста вышла отдельная книга с переводами произведений Михаила Лакрба, Дмитрия Гулиа, Бориса Гургулия, Джумы Ахуба, Баграта Шинкуба, а также сборник абхазских пословиц на армянском языке.Последний номер газеты "Амшен" вышел в октябре 2021 года, к юбилейной дате. По словам Артавазда, дальше заниматься издательством ему не позволяло состояние здоровья, да и газеты уже не пользуются популярностью.Сегодня Сарецян исполняет обязанности главного редактора газеты "Республика Абхазия", за заслуги в профессиональной деятельности в 2012 году он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, а за личный вклад в укрепление армяно-абхазских связей медалью Уильяма Сарояна Министерства диаспоры Армении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/voyna-i-mir-gazety-bzyb-1066343807.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сми, история