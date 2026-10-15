Голос армян Абхазии: газете "Амшен" 35 лет
14:07 15.10.2026 (обновлено: 14:16 15.10.2026)
© Sputnik / Асмат ЦвижбаГолос армян Абхазии: газете "Амшен" 35 лет
© Sputnik / Асмат Цвижба
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15 октября 1991 года в Абхазии вышел первый номер газеты "Амшен" на армянском языке.
Главной целевой аудиторией издания были представители армянской диаспоры, проживающие в Абхазии, но в газете также активно печатались и абхазские авторы, и даже публиковались стихи абхазских поэтов в переводе на армянский язык.
Sputnik, Асмат Цвижба
На страницах истории
Идея о создании газеты появилась у журналиста и поэта Артавазда Сарецяна. Он был ответственным секретарем газеты "Республика Абхазия", где работает и сегодня в должности исполняющего обязанности главного редактора.
"Амшен" не выходит уже пять лет, но Сарецян бережно хранит номера газеты, знает практически наизусть все публикации и жалуется, что при подготовке к свадьбе сына несколько номеров у него дома бесследно исчезли.
На первой странице уже пожелтевшего номера красуется Арарат, со склонов которого идут корни амшенских армян Абхазии. Номер был выпущен тиражом в 5000 экземпляров в типографии Еревана и полностью написан на армянском языке.
© Sputnik / Асмат ЦвижбаГолос армян Абхазии: газете "Амшен" 35 лет
Голос армян Абхазии: газете "Амшен" 35 лет
© Sputnik / Асмат Цвижба
Газета открылась поздравлениями министра печати Армении, литературными произведениями и различными пожеланиями. С тех пор "Амшен" доставлялся читателям ежемесячно, а иногда и несколько раз в месяц.
Четвертый номер газеты вышел в сентябре 1992 года, когда в Абхазии уже активно шла Отечественная война. Армянское население подверглось гонениям, набегам, села диаспоры были разграблены, жители объявлены врагами, газета не могла молчать об этом.
В "военном" номере вышла статья Сарецяна "До каких пор будет рушиться наш дом?", которая была перепечатана другими армянскими изданиями в Ереване. Часть тиража этого номера была распространена в Краснодаре, другая – в оккупированном Сухуме.
От выпуска сентябрьского номера редактора отговаривали. Мало того, что он подвергал опасности свою жизнь, так еще и семья Сарецяна находилась в Сухуме. Несмотря на предупреждения, Артавазд привез газету в Абхазию и распространил.
Однажды за Артаваздом пришли гвардейцы, но по счастливой случайности перепутали улицы. Они остановились у дома тети редактора, которая убедила грузин, что мужчина в этом районе никогда не жил.
Вот так, под "прицелом" грузинских гвардейцев Артавазд с сыном на своей машине развозили газеты по селам, где проживали армяне.
Раскрывая таланты
После войны "Амшен" печаталась уже в Абхазии. В номерах появлялись статьи и произведения известных абхазских писателей Виталия Амаршан, Вахтанга Абхазоу, Мущни Ласуриа, Джумы Ахуба, Алексея Аргун и многих других.
Но в газете было место и для молодых, начинающих авторов. С "Амшен" начался творческий путь журналистки, бывшего корреспондента "Абаза-ТВ" Элеоноры Гелоян. Ее талант Сарецян заметил еще в школе и уговорил на первое интервью, которое теперь с гордостью показывает на страницах газеты.
Опыт в газете "Амшен" бесценный, говорит Гелоян.
"Потому что, во-первых, найти свое и убедиться в том, что выбор был правильным еще в школе – это большая удача. Во-вторых, Артавазд Айкович взрастил во мне кое-что важное – бесконечную веру в себя. Какую бы чушь школьница Элеонора не писала, Айкович говорил: "Молодец, Элечка, прекрасно". И мне кажется, в том нежном возрасте это ровно то, что нужно от старшего – поддержка и вера", – добавила она.
Еще одним открытием газеты стала Нина Гаспарян. Сочинения на армянском и русском языках десятилетней школьницы "соседствовали" с произведениями известных авторов. Сейчас она кандидат филологических наук и литературный редактор ведущих российских изданий. Недавно Гаспарян выпустила книгу об армянских мифах.
"Моя книга "Армянские мифы" – конечно, результат долгого пути, но начало этого пути в том числе те публикации и ваше участие", – написала она в письме своему первому редактору.
"В Абхазии закрыли армянскую газету!"
"С Владиславом Ардзинба я виделся всего два раза", – говорит Сарецян.
Первая встреча состоялась случайно, журналиста президенту представил общий знакомый.
"А я его знаю, это редактор газеты "Амшен", – вспоминает слова Ардзинба Сарецян. – Я тогда очень удивился, что президент читает нас", – говорит он.
© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
3/5
© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Страницы газеты "Амшен"
Вторая встреча была запланированной. Первые годы после войны из-за нехватки финансов газета выходила нерегулярно, в один период номеров не было три месяца. Тогда к Сарецяну пришел один из помощников Ардзинба и заявил, что президент интересуется, почему газета не выходит.
"Ну, я честно признался, что денег нет, газета не выходит. Ну, тот ушел. Я, конечно, был очень удивлен, значит, при всей своей занятости Владислав Григорьевич читал газеты, в том числе и мою. И он обратил внимание даже на такую мелочь, как сокращение выпуска газеты", – говорит Сарецян.
Помощник вскоре вернулся и сообщил, что Ардзинба вызывает главреда к себе. Президент заявил, что выпуск должен обязательно возобновиться, ведь никто не сошлется на финансовые трудности, но все скажут, что в Абхазии закрыли армянскую газету.
"Амшен" вышел снова, на первой полосе было интервью Ардзинба, которое на той самой встрече взял у него Сарецян.
Награда за труд
Помимо самого издания, Сарецян создал библиотеку газеты "Амшен", выпустил альманахи и несколько книг. Одно из его главных достижений – перевод стихотворений и произведений абхазских поэтов и писателей на армянский язык. До Сарецяна этим практически никто не занимался.
У журналиста вышла отдельная книга с переводами произведений Михаила Лакрба, Дмитрия Гулиа, Бориса Гургулия, Джумы Ахуба, Баграта Шинкуба, а также сборник абхазских пословиц на армянском языке.
Последний номер газеты "Амшен" вышел в октябре 2021 года, к юбилейной дате. По словам Артавазда, дальше заниматься издательством ему не позволяло состояние здоровья, да и газеты уже не пользуются популярностью.
Сегодня Сарецян исполняет обязанности главного редактора газеты "Республика Абхазия", за заслуги в профессиональной деятельности в 2012 году он был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени, а за личный вклад в укрепление армяно-абхазских связей медалью Уильяма Сарояна Министерства диаспоры Армении.