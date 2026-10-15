https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/voyna-i-mir-gazety-bzyb-1066343807.html

Война и мир газеты "Бзыбь"

Война и мир газеты "Бзыбь"

Sputnik Абхазия

Первый номер газеты, которая сейчас известна как "Бзыбь", вышел в свет 15 октября 1931 года. До 1965 года она называлась по-разному — "За коллективизацию"... 15.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-15T08:00+0300

2026-10-15T08:00+0300

2026-10-15T14:10+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Первый номер газеты, которая сейчас известна как "Бзыбь", вышел в свет 15 октября 1931 года. До 1965 года она называлась по-разному — "За коллективизацию", "Красная Бзыбь", "Коллективный труд".Арда Лушба, SputnikГазета изначально печаталась на двух языках — абхазском и русском — и даже успела застать несколько смен шрифтов абхазского языка, который в начале века еще основывался на латинице, потом на грузинском алфавите, а с середины 50-х — на кириллице.В этом году газете "Бзыбь" исполняется 95 лет. И за эти десятилетия она стала свидетельницей и даже участницей поворотных событий в истории Абхазии. "Бзыбь" не переставала работать в годы Великой Отечественной войны. Она сумела отстоять у Грузии право издаваться на абхазском языке и выдержала шестилетнюю паузу, когда правительство СССР решило, что выпуск районных газет нецелесообразен. В 70–80-х годах в газете печатали материалы, пропитанные духом национально-освободительной борьбы. Их авторами были известнейшие историки, журналисты, общественные и политические деятели. А после начала Отечественной войны народа Абхазии "Бзыбь" стала рупором, доносившим до жителей новости о ситуации на фронте, до бойцов — информацию о том, что происходит в тылу, а до мира — позицию республики в конфликте. Так, первый военный номер газеты "Бзыбь" вышел 18 августа, всего через четыре дня после начала войны. В нем опубликовали обращения председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба к народу Абхазии и к ООН. На страницах появились новые рубрики — хроники боевых будней, "Сыновья Абхазии, защитим Родину" и другие. Сначала газету делали три человека — Лаврентий Губаз, Руслан Анкваб и Василий Соловьев. Позднее к ним присоединились коллеги из столичных газет "Республика Абхазия" и "Апсны", которые после оккупации Сухума стали работать в Гудауте. Издания стали выходить посменно. "Нельзя было не удивиться стойкости и трудоспособности работников гудаутской типографии и газеты "Бзыбь". Они старались больше внимания уделить не своей газете, а другим, которые нашли место работы в их маленьком помещении типографии и редакции. Работники редакции делились с ними запасами бумаги, техникой, куском хлеба", — писала журналист Екатерина Бебиа в своей книге об истории абхазских СМИ "Живая память". Война длилась больше года, и все это время редакция и типография работали без перерыва. Помимо самих номеров, там печатались боевые листки, информационные бюллетени, брошюры. Выпускалась даже газета на кабардинском языке под названием "Морже" ("Вперед", прим.). Лаврентий Губаз честно признался, что журналисты не знали, как нужно работать в военное время, а рассказать об этом было некому. Да и сами власти не знали, как взаимодействовать со СМИ; учиться приходилось на собственных ошибках. Однажды в руки Руслана Анкваб попало письмо из штаба Владислава Ардзинба. Оно было адресовано Борису Ельцину, в нем руководство Абхазии просило помощи оружием и продовольствием. Это письмо сразу же напечатали в газете, чтобы поднять дух населения. Но оказалось, что публиковать его нельзя было ни в коем случае. На второй день Лаврентия Губаз вызвали "на ковер". "Меня немного успокаивало то, что я был знаком с Ардзинба, и я первым брал у него интервью, когда он приехал из Москвы в Абхазию. Когда он меня увидел, он моментально успокоился. А до этого я слышал, как он кричал и возмущался", — рассказал главред. С тех пор вся информация от органов верховной власти Абхазии попадала журналистам через представителя штаба Нателлу Акаба. В годы войны газета "Бзыбь" вышла за рамки Гудаутского района и обрела общереспубликанский масштаб. Из-за нехватки бумаги тираж снизился почти в четыре раза по сравнению с довоенным, но газету передавали из рук в руки, читали в городах, в селах, в окопах. Вокруг нее сплотились силы лучших писателей, журналистов, ученых Абхазии. Многие из них передавали заметки прямо с линии фронта. Одним из таких авторов был фольклорист Константин Габниа. До войны Габниа знали как собирателя народных сказаний. Когда началась война, ему было за 50, но он, как и многие, взял оружие в руки. Заметки в блокноте Константин Габниа делал с первых дней, как писал он сам, чтобы отразить жестокую военную реальность. "Я не пытался изобразить события художественно, как писатель. Я написал о том, чему был свидетелем, без художественного вымысла; я посчитал, что так будет лучше", — писал он. Последние записи Константин Габниа сделал 25 сентября 1993 года во время передышки при освобождении телевышки в Сухуме. Там же он и погиб. Материал "Записки из окровавленного блокнота" появился в газете через несколько дней. Предисловие к нему написал Лаврентий Губаз: "Передо мной лежит блокнот, где исписанные его владельцем страницы окровавлены. Это свидетельство того, что все записи в нем написаны кровью самого автора. Да, эти строки написаны кровью публициста, художника, педагога и бойца Константина Габниа…". В годы войны работники газеты "Бзыбь" проявили огромное мужество и самоотверженность. Они прекрасно понимали важность своей миссии — не только сообщать о происходящем и бороться с дезинформацией врага, но и давать людям надежду. Надежду на то, что однажды война закончится, и закончится именно победой абхазского народа. После освобождения Гагры молодая поэтесса Леля Тванба написала стихотворение "Мамзыщха", которое почти сразу же превратилось в песню. А текст этой песни впервые был опубликован именно в газете "Бзыбь" 16 октября 1992 года. Лаврентий Губаз признался, что даже присутствовал на первом исполнении "Мамзыщхи". Ее пели бойцы, сидящие на танке, а Тото Аджапуа пел так громко, что Губаз даже сделал ему замечание. "Я не могу по-другому, она же героическая", — отвечал Тото. Еще одна важная песня, слова которой впервые напечатали в газете "Бзыбь", "Девочка в военной форме" (Аҧҳәызба ар рымаҭәа зшәу), ставшая одним из главных "хитов" того времени. Автор, молодой поэт из Дурипша Даур Зантария, посвятил стихотворение медсестре Жанне Гвинджия, которая сгорела в вертолете, сбитом над селом Лата. На страницах газеты регулярно публиковались стихи гудаутского поэта Льва Любченко. Его строки, рассказывавшие о справедливой борьбе абхазов за право жить на своей земле и о праве самой Абхазии существовать на равных с другими государствами, вдохновляли защитников Родины на подвиги. Так и получилось. В этой тяжелой, кровопролитной войне, на полях которой погибли тысячи бойцов, добровольцев и мирных жителей, Абхазия сумела одержать победу. И свой достойный вклад в это внесли работники газеты "Бзыбь" и гудаутской типографии. За несколько десятилетий после войны Абхазия, да и мир вокруг нее, сильно изменились. Неизменным осталось одно — регулярный выход газеты "Бзыбь". Правда, тиражи за эти годы сильно упали. Сейчас "Бзыбь" по-прежнему публикуется на абхазском и русском языках и сфокусирована в основном на новостях Гудаутского района. Она выходит два раза в месяц тиражом в 500 экземпляров. В ней четыре пишущих автора; многие из них работают в этом издании не одно десятилетие. В этот юбилейный год руководство газеты не теряет надежды на то, что коллектив пополнится новыми журналистами, которым можно будет передать весь накопленный бесценный опыт, теми, кто будет нести ее гордое имя к столетию и дальше.

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абхазия, история, сми, отечественная война народа абхазии (1992-1993)