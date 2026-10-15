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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой... 15.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-15T18:45+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +18 до +23°С. Температура морской воды – +21°С. Волнение морской воды значительное, 3–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +18 до +23°С.
Температура морской воды – +21°С.
Волнение морской воды значительное, 3–4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +17°С, днем +23°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +16°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +23°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +21°С.
Гал – ночью +15°С, днем +21°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +17°С.