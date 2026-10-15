https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-16-oktyabrya-1066372298.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой... 15.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-15T18:45+0300

2026-10-15T18:45+0300

2026-10-15T18:45+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +18 до +23°С. Температура морской воды – +21°С. Волнение морской воды значительное, 3–4 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии