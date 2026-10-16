https://sputnik-abkhazia.ru/20261016/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-16-i-18-oktyabrya-1066406547.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 18 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 18 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В выходные дни, 16 и 18 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля, как... 16.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-16T18:15+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В выходные дни, 16 и 18 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля, как пониженного, так и повышенного давления, при прохождении атмосферного фронта. Ожидается, облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и в воскресенье с полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление пониженное, местами повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +18 до +23°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60 –90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии