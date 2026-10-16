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Аиҿцәажәара
Кавказ аҭоурыхҭҵааҩцәа рфорум мҩаԥысит: алахәыла игәаанагара
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Афонҿыцтәи аҳаԥы арбагақәа атуристтә аамҭахәҭазы: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 18 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 18 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В выходные дни, 16 и 18 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля, как... 16.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В выходные дни, 16 и 18 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля, как пониженного, так и повышенного давления, при прохождении атмосферного фронта. Ожидается, облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и в воскресенье с полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление пониженное, местами повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–16 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +18 до +23°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60 –90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 18 октября

18:15 16.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВид на сухумскую набережную
Вид на сухумскую набережную - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. В выходные дни, 16 и 18 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля, как пониженного, так и повышенного давления, при прохождении атмосферного фронта. Ожидается, облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и в воскресенье с полудня дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.
Атмосферное давление пониженное, местами повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 10–16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +18 до +23°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60 –90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +16°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +16°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +22°С.
Гал – ночью +13°С, днем +21°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +18°С.
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