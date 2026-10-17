Паллиативная помощь: можно ли реализовать ее в Абхазии
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Паллиативная помощь — это комплексная медицинская, социальная и психологическая поддержка неизлечимо больных людей, цель которой — улучшить качество их жизни, облегчить боль и другие тяжелые симптомы.
Наладить систему оказания паллиативной помощи в Абхазии помогут российские специалисты.
На пресс-конференции в Sputnik учредитель и директор фонда помощи хосписам "Вера", член центрального штаба и автор проекта Народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер отметила, что Абхазия — страна, в которой семейные традиции играют большое значение. Но это не значит, что такая помощь здесь не нужна.
Министерство здравоохранения Абхазии проводит работу по внедрению нормативных документов для регулирования системы оказания паллиативной помощи, сказал глава управления лечебно-профилактической помощи министерства Батал Кация.
На пресс-конференции в Sputnik учредитель и директор фонда помощи хосписам "Вера", член центрального штаба и автор проекта Народного фронта "Регион заботы" Нюта Федермессер отметила, что Абхазия — страна, в которой семейные традиции играют большое значение. Но это не значит, что такая помощь здесь не нужна.
Министерство здравоохранения Абхазии проводит работу по внедрению нормативных документов для регулирования системы оказания паллиативной помощи, сказал глава управления лечебно-профилактической помощи министерства Батал Кация.
По его словам, вопрос прорабатывается совместно с коллегами из Минздрава России и профильными специалистами.
Предполагается открыть стационар на 10-15 мест для оказания паллиативной помощи пациентам из Абхазии, сказал помощник министра здравоохранения Алхас Джинджолия.
Он пояснил, что в качестве вариантов для стационара было предложено несколько медицинских учреждений, условия в которых приближены к необходимым.
Он пояснил, что в качестве вариантов для стационара было предложено несколько медицинских учреждений, условия в которых приближены к необходимым.
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