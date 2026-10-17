https://sputnik-abkhazia.ru/20261017/proizvodstvennyy-kalendar-na-2027-god-utverdili-v-rossii--1066417838.html
Россияне будут отдыхать почти 120 дней в 2027 году
Россияне будут отдыхать почти 120 дней в 2027 году
Sputnik Абхазия
Первый зампред комитета Госдумы по труду отметил, что период отдыха может достигнуть 146 дней. 17.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-17T12:52+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Россияне в 2027 году будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней, сообщило РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметил, что если к выходным прибавить 28 календарных дней отпуска, то период отдыха достигнет 146 дней.При этом в Абхазии действует собственный производственный календарь. Кабмин республики утвердил переносы выходных дней на 2027 год.В январе жителей Абхазии ждут 18 выходных дней.Переносятся следующие выходные: Отдельный выходной будет предусмотрен в связи с праздником Курбан-ныхуа. Его дату объявят не позднее чем за 10 дней до наступления праздника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261005/proizvodstvennyy-kalendar-na-2027-god-1066157410.html
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новости, россия, абхазия, выходные
новости, россия, абхазия, выходные
Россияне будут отдыхать почти 120 дней в 2027 году
12:52 17.10.2026 (обновлено: 12:59 17.10.2026)
Первый зампред комитета Госдумы по труду отметил, что период отдыха может достигнуть 146 дней.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik.
Россияне в 2027 году будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней, сообщило РИА Новости
.
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметил, что если к выходным прибавить 28 календарных дней отпуска, то период отдыха достигнет 146 дней.
При этом в Абхазии действует собственный производственный календарь. Кабмин республики утвердил переносы выходных дней на 2027 год.
В январе жителей Абхазии ждут 18 выходных дней.
Переносятся следующие выходные:
Отдельный выходной будет предусмотрен в связи с праздником Курбан-ныхуа. Его дату объявят не позднее чем за 10 дней до наступления праздника.