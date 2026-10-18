https://sputnik-abkhazia.ru/20261018/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-oktyabrya-1066406997.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В понедельник, 19 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления... 18.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В понедельник, 19 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии