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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В понедельник, 19 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления... 18.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-18T19:00+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В понедельник, 19 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды – +20°С.Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В понедельник, 19 октября, территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. Ожидается, переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 1–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +16°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +16°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью 15°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +14°С, днем +17°С.
Гал – ночью +13°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +15°С.