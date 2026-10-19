https://sputnik-abkhazia.ru/20261019/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-oktyabrya-1066451846.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Во вторник, 20 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления... 19.10.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Во вторник, 20 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. Переменная облачность, местами ожидается кратковременные осадки, возможна гроза.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии