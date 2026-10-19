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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Во вторник, 20 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления... 19.10.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Во вторник, 20 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. Переменная облачность, местами ожидается кратковременные осадки, возможна гроза.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 октября

19:04 19.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Во вторник, 20 октября, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. Переменная облачность, местами ожидается кратковременные осадки, возможна гроза.

Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1–6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.

Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +17°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью 16°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +20°С.
Гал – ночью +15°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +16°С.
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