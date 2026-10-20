https://sputnik-abkhazia.ru/20261020/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-21-oktyabrya-1066472919.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В среду, 21 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются кратковременные осадки, гроза, туман... 20.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-20T18:30+0300

2026-10-20T18:30+0300

2026-10-20T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В среду, 21 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются кратковременные осадки, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии