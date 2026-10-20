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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В среду, 21 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются кратковременные осадки, гроза, туман... 20.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-20T18:30+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В среду, 21 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются кратковременные осадки, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В среду, 21 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами ожидаются кратковременные осадки, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +17°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +16°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +20°С.
Гал – ночью +15°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +16°С.