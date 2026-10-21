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Облегчить страдания неизлечимых: Алхас Джинджолия рассказал о паллиативной помощи
Облегчить страдания неизлечимых: Алхас Джинджолия рассказал о паллиативной помощи
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О развитии паллиативной помощи в республике шла речь на встрече президента Бадры Гунба с учредителем и директором фонда помощи хосписам "Вера", автором проекта... 21.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-21T21:29+0300
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Есть категория пациентов, которым медицина не в состоянии помочь, сказал помощник министра здравоохранения Алхас Джинджолия."Это запущенные тяжелые онкологические заболевания, финальные состояния при сердечных заболеваниях. Люди испытывают мучения и страдания, медицина делает что может, но будем реалистами – помочь не может", – подчеркнул он.Современная медицина направлена на то, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных людей, чтобы остаток их жизни они получали необходимое медицинское сопровождение.Подробнее о развитии паллиативной помощи в Абхазии смотрите в видео Sputnik.
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Облегчить страдания неизлечимых: Алхас Джинджолия рассказал о паллиативной помощи
О развитии паллиативной помощи в республике шла речь на встрече президента Бадры Гунба с учредителем и директором фонда помощи хосписам "Вера", автором проекта Народного фронта "Регион заботы" Нютой Федермессер.
Есть категория пациентов, которым медицина не в состоянии помочь, сказал помощник министра здравоохранения Алхас Джинджолия.
"Это запущенные тяжелые онкологические заболевания, финальные состояния при сердечных заболеваниях. Люди испытывают мучения и страдания, медицина делает что может, но будем реалистами – помочь не может", – подчеркнул он.
Современная медицина направлена на то, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных людей, чтобы остаток их жизни они получали необходимое медицинское сопровождение.
Подробнее о развитии паллиативной помощи в Абхазии смотрите в видео Sputnik.