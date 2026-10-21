https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/oblegchit-stradaniya-neizlechimykh-alkhas-dzhindzholiya-rasskazal-o-palliativnoy-pomoschi--1066507263.html

Облегчить страдания неизлечимых: Алхас Джинджолия рассказал о паллиативной помощи

Облегчить страдания неизлечимых: Алхас Джинджолия рассказал о паллиативной помощи

Sputnik Абхазия

О развитии паллиативной помощи в республике шла речь на встрече президента Бадры Гунба с учредителем и директором фонда помощи хосписам "Вера", автором проекта... 21.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-21T21:29+0300

2026-10-21T21:29+0300

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Есть категория пациентов, которым медицина не в состоянии помочь, сказал помощник министра здравоохранения Алхас Джинджолия."Это запущенные тяжелые онкологические заболевания, финальные состояния при сердечных заболеваниях. Люди испытывают мучения и страдания, медицина делает что может, но будем реалистами – помочь не может", – подчеркнул он.Современная медицина направлена на то, чтобы облегчить страдания неизлечимо больных людей, чтобы остаток их жизни они получали необходимое медицинское сопровождение.Подробнее о развитии паллиативной помощи в Абхазии смотрите в видео Sputnik.

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