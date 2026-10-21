Объявлены победители XII международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Foto / S.M. Al Muztaba Rosul/StenincontestРабота A roof of sky, a floor of ash фотографа из Бангладеш S.M. Al Muztaba Rosul. 1 место. Главные новости, одиночные
© Foto / S.M. Al Muztaba Rosul/Stenincontest
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6 августа 2014 года автомобиль, в котором фотокорреспондент "Россия сегодня" Андрей Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными под Донецком.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Победителей XII международного фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве.
Гран-при получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами".
"В сентябре 2024 года Ливан был втянут в жесткий военный конфликт. Вся страна попала под авиаудары Израиля. Многим пришлось покинуть свое жилье. Эти фото сделаны в разных регионах Ливана. На них запечатлено то, что происходило в первые секунды после удара и в ходе спасательных операций. Фотографии показывают, как обычные люди переживают войну и свои потери, как пытаются выжить", - рассказал сам победитель.
Наряду с обладателем гран-при были объявлены победители в номинациях:
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула "Крыша — небо, пол из пепла".
Среди работ в номинации "Главные новости. Серия фотографий" лучшей признана серия "Эхо войны" фотографа Сергея Бобылева из России.
В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова.
В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш.
Лучшей серией фотографий в данной номинации признана серия "Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной.
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" призовые места заняли работы фотожурналистов из Индии и России.
"Взгляд веры" — так называется снимок Арпан Басу Чаудхури из Индии. Вторая работа — серия "Мечты во мраке" российской фотожурналистки Марии Семеновой.
Номинация "Вид сверху. Одиночная фотография". Приз жюри — снимок "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш.
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