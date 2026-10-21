Объявлены победители XII международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

"В сентябре 2024 года Ливан был втянут в жесткий военный конфликт. Вся страна попала под авиаудары Израиля. Многим пришлось покинуть свое жилье. Эти фото сделаны в разных регионах Ливана. На них запечатлено то, что происходило в первые секунды после удара и в ходе спасательных операций. Фотографии показывают, как обычные люди переживают войну и свои потери, как пытаются выжить", - рассказал сам победитель.