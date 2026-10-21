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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В четверг, 22 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 21.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-21T19:11+0300

2026-10-21T19:11+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В четверг, 22 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью ожидается значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, местами град, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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