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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В четверг, 22 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 21.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-21T19:11+0300
2026-10-21T19:11+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В четверг, 22 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью ожидается значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, местами град, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В четверг, 22 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью ожидается значительное ухудшение погоды, ливневый дождь с грозой, местами град, днем осадки постепенно прекратятся.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2–3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +15°С, днем +21°С.
Гагра – ночью +16°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +21°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +21°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +22°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +20°С.
Гал – ночью +15°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +16°С.