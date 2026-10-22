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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В пятницу, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 22.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-22T18:46+0300
2026-10-22T18:46+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В пятницу, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +18 до +23°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября
18:46 22.10.2026 (обновлено: 18:47 22.10.2026)
СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В пятницу, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +18 до +23°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +16°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +17°С, днем +23°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +16°С, днем +22°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +23°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +20°С.
Гал – ночью +15°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +17°С.