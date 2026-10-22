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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В пятницу, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по... 22.10.2026, Sputnik Абхазия

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2026-10-22T18:46+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 окт – Sputnik. В пятницу, 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +18 до +23°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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