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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии... 23.10.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С. Температура морской воды – +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 24 и 25 октября

19:34 23.10.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды – +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +13°С, днем +22°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +22°С.
Новый Афон – ночью +16°С, днем +23°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +20°С.
Гал – ночью +15°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +17°С.
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