https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/kulturnaya-afisha-abkhazii-multimediynoe-shou-festivali-spektakli-1066562260.html

Культурная афиша Абхазии: мультимедийное шоу, фестивали, спектакли

Культурная афиша Абхазии: мультимедийное шоу, фестивали, спектакли

Sputnik Абхазия

Читайте афишу и планируйте свой культурный отдых. 25.10.2026, Sputnik Абхазия

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Читайте афишу и планируйте свой культурный отдых.SputnikАбхазская Госфилармония26 октября в 19:00 – мультимедийное шоу саундтреков турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра.Абхазский драмтеатр27 октября в 19:00 – Гала-концерт V Международного музыкального конкурса Алисы Гицба "Музыка – диалог без границ и расстояний".Фестиваль детских международных проектом "Росатома"27 октября в 17:00 – открытие фотовыставки проекта "Территория успеха: в объятиях природы" в пансионате "Литфонд".27 октября в 19:30 – литературно-театрализованный пока мод в кинотеатре пансионата "Литфонд" в Пицунде.28 октября в 17:00 – концерт с участием артистов из Абхазии и городов расположения АЭС России в Госфилармонии республики.29 октября в 17:00 – модный показ одежды по эскизам из атомных городов в Абхазской Госфилармонии.Абхазский драматический театр26 октября в 19:00 – спектакль "Мирандолина".27 октября в 19:00 – Гала-концерт V Международного музыкального конкурса Алисы Гицба "Музыка – диалог без границ и расстояний".РУСДРАМ26 октября в 19:00 – спектакль "Примадонны".27 октября в 19:00 – спектакль "Земляника".28 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших".30 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки".1 ноября в 19:00 – спектакль "Электра".31 октября в 19:00 – спектакль "Электра".Центральный выставочный залДо 13 декабря – выставка русской живописи "Море не волнуется".

https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/unikalnoe-istoricheskoe-sobytie-o-vystavke-more-ne-volnuetsya-v-sukhume--1066079314.html

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