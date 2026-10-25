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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/kulturnaya-afisha-abkhazii-multimediynoe-shou-festivali-spektakli-1066562260.html
Культурная афиша Абхазии: мультимедийное шоу, фестивали, спектакли
Культурная афиша Абхазии: мультимедийное шоу, фестивали, спектакли
Sputnik Абхазия
Читайте афишу и планируйте свой культурный отдых. 25.10.2026, Sputnik Абхазия
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2026-10-25T22:03+0300
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Читайте афишу и планируйте свой культурный отдых.SputnikАбхазская Госфилармония26 октября в 19:00 – мультимедийное шоу саундтреков турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра.Абхазский драмтеатр27 октября в 19:00 – Гала-концерт V Международного музыкального конкурса Алисы Гицба "Музыка – диалог без границ и расстояний".Фестиваль детских международных проектом "Росатома"27 октября в 17:00 – открытие фотовыставки проекта "Территория успеха: в объятиях природы" в пансионате "Литфонд".27 октября в 19:30 – литературно-театрализованный пока мод в кинотеатре пансионата "Литфонд" в Пицунде.28 октября в 17:00 – концерт с участием артистов из Абхазии и городов расположения АЭС России в Госфилармонии республики.29 октября в 17:00 – модный показ одежды по эскизам из атомных городов в Абхазской Госфилармонии.Абхазский драматический театр26 октября в 19:00 – спектакль "Мирандолина".27 октября в 19:00 – Гала-концерт V Международного музыкального конкурса Алисы Гицба "Музыка – диалог без границ и расстояний".РУСДРАМ26 октября в 19:00 – спектакль "Примадонны".27 октября в 19:00 – спектакль "Земляника".28 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших".30 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки".1 ноября в 19:00 – спектакль "Электра".31 октября в 19:00 – спектакль "Электра".Центральный выставочный залДо 13 декабря – выставка русской живописи "Море не волнуется".
https://sputnik-abkhazia.ru/20261001/unikalnoe-istoricheskoe-sobytie-o-vystavke-more-ne-volnuetsya-v-sukhume--1066079314.html
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новости, абхазия, культура, искусство, театр, фестиваль
новости, абхазия, культура, искусство, театр, фестиваль

Культурная афиша Абхазии: мультимедийное шоу, фестивали, спектакли

22:01 25.10.2026 (обновлено: 22:03 25.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Летняя галерея" в ЦВЗ
Выставка Летняя галерея в ЦВЗ - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Читайте афишу и планируйте свой культурный отдых.
Sputnik

Абхазская Госфилармония

26 октября в 19:00 – мультимедийное шоу саундтреков турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра.

Абхазский драмтеатр

27 октября в 19:00 – Гала-концерт V Международного музыкального конкурса Алисы Гицба "Музыка – диалог без границ и расстояний".

Фестиваль детских международных проектом "Росатома"

27 октября в 17:00 – открытие фотовыставки проекта "Территория успеха: в объятиях природы" в пансионате "Литфонд".
27 октября в 19:30 – литературно-театрализованный пока мод в кинотеатре пансионата "Литфонд" в Пицунде.
28 октября в 17:00 – концерт с участием артистов из Абхазии и городов расположения АЭС России в Госфилармонии республики.
29 октября в 17:00 – модный показ одежды по эскизам из атомных городов в Абхазской Госфилармонии.

Абхазский драматический театр

26 октября в 19:00 – спектакль "Мирандолина".
27 октября в 19:00 – Гала-концерт V Международного музыкального конкурса Алисы Гицба "Музыка – диалог без границ и расстояний".

РУСДРАМ

26 октября в 19:00 – спектакль "Примадонны".
27 октября в 19:00 – спектакль "Земляника".
28 октября в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших".
30 октября в 19:00 – спектакль "Кьоджинские перепалки".
1 ноября в 19:00 – спектакль "Электра".
31 октября в 19:00 – спектакль "Электра".

Центральный выставочный зал

До 13 декабря – выставка русской живописи "Море не волнуется".
Уникальное историческое событие: организаторы рассказали о выставке Море не волнуется в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2026
Пресс-центр
Уникальное историческое событие: о выставке "Море не волнуется" в Сухуме
1 октября, 18:24
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