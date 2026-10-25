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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-oktyabrya-1066537533.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 октября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В понедельник, 26 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 25.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-25T18:38+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В понедельник, 26 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый, 1–6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +19 до +24°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 октября

18:38 25.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Вечерний Сухум
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В понедельник, 26 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый, 1–6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +19 до +24°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +14°С, днем +23°С.
Гагра – ночью +15°С, днем +22°С.
Пицунда – ночью +15°С, днем +22°С.
Гудаута – ночью +15°С, днем +22°С.
Новый Афон – ночью +17°С, днем +24°С.
Очамчыра – ночью +15°С, днем +20°С.
Гал – ночью +15°С, днем +20°С.
Ткуарчал – ночью +12°С, днем +17°С.
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