https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-oktyabrya-1066537533.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В понедельник, 26 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета... 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T18:38+0300

2026-10-25T18:38+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В понедельник, 26 октября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый, 1–6 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +19 до +24°С. Температура морской воды +20°С. Волнение морской воды умеренное, 2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%.Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии